Пять секретов японок для того, чтобы волосы были густыми

Секрет №1: витамин В6

Очень простое правило для того, чтобы волосы были густыми, но о котором постоянно все забывают. Витамин В6 является необходимым в поддержании красоты волос, пишет Medikforum. Самыми очевидными и простыми продуктами, в которых можно черпать этот элемент, являются морепродукты, овощи, фрукты и рис. Именно этим и питаются японки, благодаря чему их волосы выглядят густыми и шелковистыми. Кстати, лучше всего потреблять довольно жирную рыбу — лосось, тунец, скумбрию — а также бананы, картофель и шпинат. Поможет прядям стать краше и витамин В12, которые содержится в мясе, птице, рыбе и молочных продуктах.

Секрет №2: ополаскивания чаем

Чай — крайне полезный напиток не только для здоровья, но и для красоты. Японки придумали довольно хитрый секрет — ополаскивать волосы чаем для того, чтобы сделать их более густыми, насыщенными и здоровыми. Секрет прост в исполнении: нужно залить листья чая горячей водой, дать настояться. Когда напиток достигнет комнатной температуры, следует использовать смесь как ополаскиватель для волос.

Секрет №3: мыть голову каждый день

В Стране восходящего солнца вы не найдёте ни одной японки с грязными волосами. Для них неприемлемо выйти на улицу с такой головой. Моют они её каждый день, таким образом, волосы обретают воздушность, красоту. Но часто это может привести к пересушивают кожи головы. Для предотвращения такого последствия, японки используют масло камелии. Надо нагреть 1 столовую ложку масла и нанести на влажные волосы, а затем смыть. Благодаря содержанию олеиновой кислоты происходит защиты кожи, а волосы становятся более густыми и объёмными. Если у вас дома нет масла камелии, то его можно заменить на оливковое.

Секрет №4: пилинг кожи головы

Благодаря такой процедуре можно улучшить рост новых волос. За пилингом даже не обязательно ходить в салон красоты, ведь его можно выполнить и в домашних условиях. Для этого просто приобретите специальный скраб или пилинг-крем, в составе которого будут микрогранулы для механического очищения. При этом помните, что нельзя проводить пилинг чаще, чем 1-2 раза в неделю. Иначе вы рискуете получить серьёзные повреждения кожи головы.

Секрет №5: шампунь с яблочным уксусом