Британка с бесплодием дважды забеременела, занявшись спортом

По словам Ханны Карпентер и ее мужа Майка, вначале они испробовали все возможные методы, чтобы в их браке родился ребенок. Но им не помогло даже экстракорпоральное оплодотворение, на которое возлагались большие надежды. Супруги страстно мечтали стать родителями, однако ЭКО было проведено дважды, - но обрести желанного ребенка так и не получилось.

«Когда мне поставили диагноз о бесплодии, я была опустошена. Я даже не сомневалась в словах доктора, что никогда не смогу иметь детей. Проходить через процедуру ЭКО оказалось тяжело. Во второй раз все сработало, но у меня был выкидыш. Муж тяжело пережил утрату», - рассказала Ханна.

Однако более трех лет назад она смогла благополучно забеременеть, выносить и родить свою первую дочь. По мнению британки, беременность у нее наступила после того, как она стала тренироваться в спортзале. Регулярные занятия спортом стали единственным нововведением в ее жизни, поэтому Ханна так убеждена в том, что именно они поспособствовали ее материнству. Хотя после рождения первого ребенка она «не надеялась больше на чудо», спустя два года после рождения первенца наступила вторая беременность. Обе ее дочери полностью здоровы.