Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты

Стоит отметить, что маринованная скумбрия – не только вкусное, но и полезное блюдо, ведь рыба сама по себе содержит множество полезных веществ, важных для человеческого организма, пишет Tochka.net.

Скумбрию в домашних условиях можно приготовить разными способами, вот лучшие из них:

1. Маринованная скумбрия с горчицей:

Ингредиенты: свежая скумбрия – 2 шт., горчица – 1 ст.л., соль – 3 ст.л., сахар – 1 ст.л., лавровый лист – 5 шт., черный перец (горошек) – 8 шт., вода – 750 мл.

Приготовление: удали внутренности, разрежь скумбрию на тонкие (по 1,5 – 2 см) кусочки и помести в 2-литровую емкость. Соль, сахар, перец и лавровый лист помести в кастрюлю, залей теплой водой, поставь на огонь и кипяти в течение 5 минут. Далее необходимо охладить рассол и добавить в него горчицу. Подготовленную скумбрию залей чуть теплым рассолом и помести в холодильник не менее чем на 12 часов.

2. Маринованная скумбрия с лимоном:

Ингредиенты: свежая скумбрия – 2 шт., 1 луковица, 1 лимон, растительное масло – 2 ст.л., лавровый лист – 3 шт., душистый перец – 3 горошины, гвоздика – 1 бутон, сахар – 1 ч.л., соль – 2-3 ст.л., вода – 500 мл.

Приготовление: удали внутренности, разрежь скумбрию на кусочки размером 3 см. Лук порежь тонкими полукольцами. Из лимона выдави сок – примерно 2-3 ст. л. Далее готовим маринад: вскипяти воду, добавь в нее специи, соль и сахар, провари 3-5 минут и остуди. Затем добавь лимонный сок и растительное масло. Рыбу сложи в стеклянную банку вперемешку с луком. Залей скумбрию маринадом и поставь в прохладное место. Маринованная скумбрия будет готова через сутки.

3. Маринованная скумбрия – самый быстрый и простой рецепт:

Ингредиенты: свежая скумбрия – 2 шт., лук – 2 шт., соль – 3 ст. л., сахар – 1 ст.л., черный перец – 8 горошин, лавровый лист – 5 шт., водка – 1 ст.л., вода – 750 мл.