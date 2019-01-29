Пухлые губы и узкий нос: красавицы XX века в роли современных Instagram-див

Лондонский художник Мэт Мейтленд показал, как выглядели бы бьюти-иконы 20 века в роли див Instagram. Это надо видеть!
На необычных фото проекта Sad but true у признанных красоток прошлого века можно заметить серьезные изменения во внешности: ринопластику, увеличение губ и другие пластические операции, пишет Fabiosa.
1. Мэрилин Монро
Мейтленд добавил "силикона" к пухлым губам Мэрилин Монро. Нам кажется, что это уже явный перебор!
2. Одри Хепберн
Еще одна красотка с силиконовыми губами. Как вам новая внешность Одри?
3. Принцесса Диана
Леди Ди просто не узнать с необычайно узким носом!
4. Грейс Келли
Аристократичной принцессе Монако художник "сделал" круговую подтяжку лица и увеличил губы.
5. Элизабет Тейлор
Под "нож" Мейтленда попала даже такая признанная красавица, как Лиз Тейлор. Ей Мэт решил сузить нос. И также сделал губы пухлыми - куда же без этого в наше-то время!
Давайте сравним!
Как хорошо, что все эти красавицы не жили в эпоху Instagram! Удивительно, но точеные скулы, пухлые губы и изящные носики не сделали бьюти-икон XX века более привлекательными, напрочь лишив их индивидуальности.
А вам понравились новые образы самых красивых женщин 20 века?