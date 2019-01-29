После ужасной аварии девушка прикована к инвалидному креслу, но это не помешало ей стать знаменитостью

В октябре 2000 года ей было всего 17 лет. Она ехала в машине и уж точно не могла предполагать, что случится сумасшедшая авария. Машина на полном ходу врезалась в авто, в котором находилась девушка, пишет Fabiosa. Спасательные службы сперва подумали, что все мертвы, потому что машины выглядели так, словно побывали в мясорубке.

Но, благо, услышали звуки - это была Тиффани. При помощи специальных приспособлений, ее удалось извлечь из авто. Водитель-нарушитель погиб, как и двое человек, которые ехали с девушкой. Ей повезло выжить, но новая страница в ее жизни только начиналась. Тиффани диагностировали параплегию - нарушение двигательной или сенсорной функции нижних конечностей.

Авария приковала девушку к инвалидному креслу. Думаете, это сломило ее и превратило в грустную и отчаявшуюся личность? Вовсе нет, она сумела взять себя в руки. Прошло уже 18 лет, Тиффани все еще прикована к креслу, но она научилась делать невероятные вещи!

Во-первых, она стала активно заниматься спортом, а результаты поражают! Во-вторых, она стала участницей шоу "Push Girls", а также стала известным оратором, который выступает против вождения в нетрезвом виде, за правильное питание, фитнес.

Она также является членом организации «Wish Upon», которая предоставляет ресурсы и возможности подросткам, имеющим дело с аутизмом или выздоравливающим от травм или хронических заболеваний. О Тиффани даже сняли документальный фильм с одноименным названием!