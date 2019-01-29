Сезонные продукты февраля и полезные рецепты с ними

Защитить свой организм от болезней, наполнить его витаминами и укрепить иммунитет поможет здоровое питание. Если тебя интересует, что покупать в магазине в конце зимы, скорее смотри список сезонных продуктов февраля и полезные рецепты с ними.

Сезонные продукты февраля

Составляя список овощей, обязательно включи в него брюкву, горох и фасоль в замороженном и консервированном виде, корни имбиря, сельдерея и пастернака, свеклу, репу, редьку и чеснок. Отдельно выделю позитивные и насыщенные витаминами оранжевые овощи: батат, тыкву, морковь.

Овощи. Иллюстративнео фото. ФОТО: Marina Puškar

Выбирая в магазине фрукты и ягоды, закинь в корзинку барбарис, апельсины, бананы, киви, авокадо, клюкву и облепиху. Не забывай и о сухофруктах, но есть их лучше дозированно.

Авокадо ФОТО: Corbis/Scanpix

Отдельным пунктом идут орехи и злаки. Из орехов обрати внимание на миндальные, грецкие и кедровые, а из злаковых выбери овсянку и дикий рис.

Орехи, ФОТО: SCANPIX

Список составили, теперь давай к рецептам!

Полезные рецепты с сельдереем

Свежие овощи, а в особенности сельдерей, всегда должны быть на столе. ФОТО: AP/Scanpix

Хорошей альтернативой запеченому картофелю, станет гарнир из корня сельдерея. Почисти корнеплод, порежь его на дольки и положи в глубокую миску. Туда же добавь оливковое масло, любимые сушеные травы и измельченный чеснок. Перемешай и выложи покрытые маслом дольки сельдерея на противень. Запекай около 40-50 минут при 180 градусах.

Салат из яблок и сельдерея – еще одно вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить с корнеплодом. Почисти фрукт и овощ, натри их на крупной терке и заправь бальзамическим уксусом.

Рецепт овощных котлет из брюквы и моркови

Брюква — ценнейший источник витаминов ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Чтобы приготовить эти котлеты, тебе понадобится корень брюквы, 2 моркови, 2 куриных яйца, пара ломтиков цельнозернового хлеба, ложка растопленного сливочного масла, мускатный орех и соль.

Почисти брюкву от кожицы, нарежь на кусочки и отвари. Готовый овощ, пропусти через мясорубку или перебей блендером. Добавь к брюкве натертую на крупной терке морковь, мелкие кусочки хлеба, яйца, масло и специи. Сформируй и обжарь котлеты.

Пюре из запеченого батата

ФОТО: Фото: Вера Копти.