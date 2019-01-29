Сезонные продукты февраля и полезные рецепты с ними

Придерживаться правил здорового питания в конце зимы особенно важно, так как организм истощен долгой схваткой с холодами и нуждается в витаминах. Нужную поддержку обеспечит включение в рацион сезонных продуктов, пишет Beauty.
Защитить свой организм от болезней, наполнить его витаминами и укрепить иммунитет поможет здоровое питание. Если тебя интересует, что покупать в магазине в конце зимы, скорее смотри список сезонных продуктов февраля и полезные рецепты с ними.
Сезонные продукты февраля
- Составляя список овощей, обязательно включи в него брюкву, горох и фасоль в замороженном и консервированном виде, корни имбиря, сельдерея и пастернака, свеклу, репу, редьку и чеснок. Отдельно выделю позитивные и насыщенные витаминами оранжевые овощи: батат, тыкву, морковь.
- Выбирая в магазине фрукты и ягоды, закинь в корзинку барбарис, апельсины, бананы, киви, авокадо, клюкву и облепиху. Не забывай и о сухофруктах, но есть их лучше дозированно.
- Отдельным пунктом идут орехи и злаки. Из орехов обрати внимание на миндальные, грецкие и кедровые, а из злаковых выбери овсянку и дикий рис.
Список составили, теперь давай к рецептам!
Полезные рецепты с сельдереем
Хорошей альтернативой запеченому картофелю, станет гарнир из корня сельдерея. Почисти корнеплод, порежь его на дольки и положи в глубокую миску. Туда же добавь оливковое масло, любимые сушеные травы и измельченный чеснок. Перемешай и выложи покрытые маслом дольки сельдерея на противень. Запекай около 40-50 минут при 180 градусах.
Салат из яблок и сельдерея – еще одно вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить с корнеплодом. Почисти фрукт и овощ, натри их на крупной терке и заправь бальзамическим уксусом.
Рецепт овощных котлет из брюквы и моркови
Чтобы приготовить эти котлеты, тебе понадобится корень брюквы, 2 моркови, 2 куриных яйца, пара ломтиков цельнозернового хлеба, ложка растопленного сливочного масла, мускатный орех и соль.
Почисти брюкву от кожицы, нарежь на кусочки и отвари. Готовый овощ, пропусти через мясорубку или перебей блендером. Добавь к брюкве натертую на крупной терке морковь, мелкие кусочки хлеба, яйца, масло и специи. Сформируй и обжарь котлеты.
Пюре из запеченого батата
Так как батат – это сладкий картофель, самым простым и привычным блюдом из него станет пюре. Помой овощи, проколи их вилкой, заверни его в фольгу и запекай при 200 градусах в течение 40-60 минут. Достань батат, нарежь его на крупные куски, разотри вилкой или пюрируй при помощи блендера. В готовое пюре можно добавить или каплю сливок, или оливковое масло и сок лайма.