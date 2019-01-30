Наглядный пример: известный шеф-повар поведала, какие специи помогут сохранить молодость

На какие только ухищрения не идут женщины, чтобы продлить молодость и прекрасно выглядеть в любом возрасте. Это и косметические процедуры, и занятия фитнесом, и диеты. Оказывается, есть еще один момент, связанный с питанием. Этот секрет раскрыла знаменитый шеф-повар Тоня Бакстон, которая на британском телевидении ведет популярные кулинарные шоу.
Прием специй для омоложения можно было бы поставить под сомнение, если бы не внешний вид известной телеведущей, которая недавно отметила 50, пишет Fabiosa. Она точно выглядит значительно моложе, полна энергии и оптимизма! Значит, стоит прислушаться к ее советам.
Неожиданным образом испытав на себе чудодейственное свойство специй, Тони Бакстон углубилась в детальное изучение входящих в них микроэлементов и минералов, и каким образом они могут воздействовать на организм человека.
Получалось, что употребление определенных специй может улучшить настроение и сон, замедлить процессы старения, уменьшить неприятные симптомы менопаузы. Все это она изложила в опубликованных книгах рецептов.
Например, в период менопаузы для улучшения самочувствия надо добавлять в блюда имбирь и немного черного перца, а чтобы устранить симптомы приливов, - петрушку и шалфей. С остеопорозом поможет бороться кориандр, а с преждевременной менопаузой - тимьян и орегано.
Для здорового и крепкого сна нужно приучить себя добавлять в десерты молотый мускатный орех, богатый на витамины группы В, кальций, магний, цинк, калий и другие микроэлементы. Еще один помощник в борьбе с бессоницей - черный перец, его следует добавлять в любые сочетаемые блюда.
Улучшить настроение - это означает снизить уровень стресса, для чего идеальным вариантом может стать употребление свежей мяты, например, в чае или десерте. Пока вы ее нарезаете, насладитесь шикарным ароматом, а потом используйте в напитке.
Полезные свойства других специй:
- корица - улучшает пищеварение, активизирует кровоснабжение, нормализует уровень сахара и холестерина;
- красный перец - улучшает обмен веществ;
- куркума - защищает организм от преждевременного старения;
- гвоздика - снимает зубную роль и повышает концентрацию внимания.
Это лишь самая малая доля специй, которые есть в мире. Они не только придают блюдам особый аромат и вкус, но и способны поддержать наш организм в хорошем состоянии, продлить молодость, сохранить оптимизм. А какие ваши специи самые любимые?