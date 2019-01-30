Что талия может рассказать о характере женщины

Антрополог из США Элизабет Кэшдан провела специальное исследование и выяснила, что характер любой женщины можно узнать по окружности ее талии, пишет Fabiosa.

Определяем характер по талии

Кэшдан утверждает, что чем у женщины слабее выражена талия, тем более сильным и независимым характером она обладает.

Итак, возьмите в руки "сантиметр", сделайте замеры и вычислите свое соотношение "талия/бедра". Чем ближе к единице будет получившаяся цифра, тем вы сильнее и самостоятельнее. И наоборот.

Примеры

1. Талия 60 см : бедра 90 см = 0,67. Характер очень покладистый.

2. Талия 90 см : бедра120 см = 0,75. Характер мягкий.

3. Талия 100 см : бедра 100 см = 1! Характер волевой и независимый.

А какое соотношение получилось у вас?

В поисках идеала

Вот кто из знаменитых женщин приближается к мужскому идеалу, по версии Элизабет Кэшдан. Напомним, чем дальше соотношение талия/бедра от 1, тем женственнее красавица.

Деми Мур - 0,72 (66/91)

Венера Милосская - 0,7

"Обнаженная" Рубенса - 0,7

Кукла Барби - 0,7

Леди Диана - 0,7 (61/87)

Синди Кроуфорд - 0,69 (58/84)

Джейн Рассел - 0,68 (63/92)

Урсула Лидере - 0,68 (60/87,5)

Клаудия Шиффер - 0,67 (62/92)

Брижит Бардо - 0,66 (58,5/89)

Мэрилин Монро - 0,61 (56/91,5)

Итак, наиболее привлекательные женщины с точки зрения мужчин имеют соотношение талия/бедра 0,7 и меньше. Мэрилин и тут всех обскакала!

Кстати, женщины с тонкой талией, по словам Элизабет Кэшдан, не только кажутся мужчинам более привлекательными, но и имеют более крепкое здоровье. В частности, они реже страдают от бесплодия и хронических заболеваний половой системы.

Однако у большинства современниц этот показатель приближается к 0,8.

Окружность талии увеличивается благодаря некоторым гормонам, которые делают силуэт более прямым. Так, андрогены делают женщин сильными и выносливыми, а кортизол наделает способностью противостоять психологическим стрессам.

Сильный характер или красивая фигура?

Хотя Элизабет Кэшдан пришла к выводу, что у женщин с сильным характером реже встречается красивая фигура, мы в корне не согласны с этим заявлением. По нашему мнению, только у женщин с сильным характером она и бывает!

Ведь они не могут позволить себе раз за разом тянуться за "вкусняшкой", списывая лишний вес на генетику и "тяжелую кость".

Помните, сильной и независимой женщину делают не особенности конституции, а интеллект и сила воли. А с такими качествами хорошая фигура - дело наживное!