Женские хитрости, перед которыми мужчины бессильны

Милая кокетка, умеющая привлечь мужское внимание при помощи особой игры жестов, мимики и прикосновений, обладает огромным преимуществом перед своими соперницами.

Вот 5 искусных приемов флирта, перед которыми редкий мужчина может устоять

1. Особый взгляд

Научитесь стрелять глазами, как это делали наши бабушки и прабабушки! Такой взгляд во время флирта имеет особое значение, поскольку выражает заинтересованность женщины и ее готовность к игре.

Техника выполнения: смотрите прямо в глаза собеседнику примерно три секунды, а затем отведите взгляд в сторону и вниз. Повторить несколько раз.

2. Прикосновения

Помимо взгляда, важное значение имеет тесный тактильный контакт. Для начала попробуйте прикоснуться к ладони или любой другой части руки мужчины, словно невзначай. И проследите за реакцией!

Особый трюк: Почаще прикасайтесь в разговоре с мужчиной к своим волосам. Этот игривый жест на языке тела сигнализирует о том, что собеседник вам интересен.

3. Смущение

Стеснительность в начале знакомства привлекает большинство мужчин, поскольку является свидетельством вашей "неопытности" в любовных делах.

Совет: если мужчина заставил вас засмущаться, то не стоит этого скрывать!

4. Смех

Женщина, которая готова искренне посмеяться над шутками мужчины, сразу располагает к себе.

Предупреждение: в этом деле главное — не переборщить!

5. Угощение

Общее принятие пищи издавна расценивалось как признак доверия. Так, вы можете попросить на вечеринке попробовать еду с тарелки нового знакомого. Вряд ли он вам откажет!

Высший пилотаж: попробуйте угостить мужчину с ложечки на первом свидании. Если согласился — он уже практически ваш!

Конечно, некоторые женщины умеют флиртовать с рождения, но большинству из нас нужно учиться этой тонкой любовной игре. Но оно того стоит!

Важно!

Если вы заметили, что мужчине не нравятся ваши прикосновения или любые другие действия, не стоит настаивать. Вполне возможно, он просто еще не готов перейти на новый уровень отношений!