Ср, 30.01.2019
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  • В джинсовом платье и с сияющей улыбкой: Джулия Робертс поддержала коллегу на приёме

В джинсовом платье и с сияющей улыбкой: Джулия Робертс поддержала коллегу на приёме

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Джулия Робертс

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

На днях в одном из ресторанов Беверли-Хиллз состоялся ужин в честь актёра Лукаса Хеджеса, организованный изданием WSJ Magazine. Это мероприятие не смогла пропустить и его коллега по съёмочной площадке фильма «Вернуть Бена», Джулия Робертс, пишет Fabiosa.

51-летняя актриса, сыгравшая маму Хеджеса, появилась на приёме в сдержанном, но стильном платье из денима, которое дополнила обувью в тон и розовой сумочкой с бабочками.

Судя по всему, на съёмках Джулия и Лукас успели подружиться. В компании молодого коллеги Робертс всё время улыбалась и буквально сияла в его объятиях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#JuliaRoberts #LucasHedges at WSJ Magazine Dinner (28 jan) 💙 @kathrynnewton @benisbackmovie

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Весь вечер актёры общались друг с другом и остальными гостями мероприятия, а также охотно позировали фотографам.

С лёгкими локонами и нежным макияжем Джулия выглядела невероятно молодо. Глядя на эти фото, сложно поверить, что знаменитая «Красотка» разменяла шестой десяток!

А как вам новый выход Джулии? 

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