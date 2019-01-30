В джинсовом платье и с сияющей улыбкой: Джулия Робертс поддержала коллегу на приёме

На днях в одном из ресторанов Беверли-Хиллз состоялся ужин в честь актёра Лукаса Хеджеса, организованный изданием WSJ Magazine. Это мероприятие не смогла пропустить и его коллега по съёмочной площадке фильма «Вернуть Бена», Джулия Робертс, пишет Fabiosa.
51-летняя актриса, сыгравшая маму Хеджеса, появилась на приёме в сдержанном, но стильном платье из денима, которое дополнила обувью в тон и розовой сумочкой с бабочками.
Судя по всему, на съёмках Джулия и Лукас успели подружиться. В компании молодого коллеги Робертс всё время улыбалась и буквально сияла в его объятиях.
Весь вечер актёры общались друг с другом и остальными гостями мероприятия, а также охотно позировали фотографам.
С лёгкими локонами и нежным макияжем Джулия выглядела невероятно молодо. Глядя на эти фото, сложно поверить, что знаменитая «Красотка» разменяла шестой десяток!
А как вам новый выход Джулии?