В джинсовом платье и с сияющей улыбкой: Джулия Робертс поддержала коллегу на приёме

51-летняя актриса, сыгравшая маму Хеджеса, появилась на приёме в сдержанном, но стильном платье из денима, которое дополнила обувью в тон и розовой сумочкой с бабочками.

Судя по всему, на съёмках Джулия и Лукас успели подружиться. В компании молодого коллеги Робертс всё время улыбалась и буквально сияла в его объятиях.

Весь вечер актёры общались друг с другом и остальными гостями мероприятия, а также охотно позировали фотографам.

С лёгкими локонами и нежным макияжем Джулия выглядела невероятно молодо. Глядя на эти фото, сложно поверить, что знаменитая «Красотка» разменяла шестой десяток!