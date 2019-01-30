Расстаемся без сожаления: шесть трендов, о которых стоит забыть в 2019 году

Угги

Ура, наконец-то их признали немодными, ведь эта обувь только создает видимость удобства, на самом же деле, ее подошва настолько искаженная и тонкая, что нога постоянно находится в неправильном положении. Плюс ко всему, угги промокают, а это уменьшает их шансы согреть, поэтому с ними пора попрощаться.

Рваные джинсы

Они даже в 2018-ом не были на пике популярности, а в новом году им и вовсе нет места в вашем шкафу. Лучший вариант на замену - однотонные или с легкой потертостью джинсы классических оттенков (черные, синие, голубые). Фасоны, которые стоит примерить на себя - mom jeans, cigarette leg, а также любые другие прямые или зауженные с высокой талией.

Ботильоны на большой платформе

Нет, нет и еще раз нет. Вообще нынче в моде сдержанный каблук, то есть лодочки, похожие на них ботиночки, а также обувь на низком ходу: кроссовки, броги, дезерты, челси, оксфорды. Женщинам больше не нужно мучится на невыносимых каблуках!

Обтягивающие платья-свитера

Все дело в том, что в 2019 году балом правят свободные силуэты, оверсайз и все, что не сковывает движений. Более того, это ведь куда выгоднее для фигуры!

Натуральный мех

Ему на смену пришел искусственный, который позволяет экспериментировать как с оттенками, так и с фасонами. Но одна поправка - искусственный мех должен быть качественным! Только тогда он будет выглядеть стильно и современно, а не дешево и странно.

Обтягивающие короткие топы

Как мы уже сказали, в моде свободные вещи, поэтому вместо топов можно приобрести свободные футболки или майки. Или же, если это топ, то он должен прикрывать пупок! И в таком случае к нему на помощь должны поспешить джинсы или юбка с завышенной талией, чтобы обнаженным оставался лишь небольшой участок живота.