Основные проблемы, свойственные каждому знаку Зодиака

Самые яркие недостатки каждого знака

Какие же главные проблемы есть в представителях каждого знака Зодиака? Записывайте!

1. Водолей

В борьбе за отстаивание своей независимости Водолеи иногда становятся невероятно раздражительными и непредсказуемыми.

2. Рыбы

В отличие от представителей фауны, которые используются для изображения этого знака, Рыбы в людском обличье не отличаются молчанием. Наоборот, они готовы долго рассказывать о себе, практически хвастаться.

3. Овен

Представители этого знака воспринимают весь мир через чувства и эмоции, но не всегда могут с ними совладать. Поэтому их критические замечания на этой волне могут восприниматься очень обидно.

4. Телец

Ни на йоту нельзя сдвинуть с места шкаф, чтобы это осталось незамеченным для Тельцов. Их консерватизм способен оставить на долгие годы без движения мебель, настроения, отношения.

5. Близнецы

Общительные и компанейские Близнецы не всегда могут держать язык за зубами и правильно ориентироваться, кому и что можно говорить. Болтушки, одним словом!

6. Рак

Чувствительность и сосрадательность очень присущи этому знаку, и они же делают его капризным, если окружающие их не поняли.

7. Лев

У Львов всем правит эгоизм, причем такой "махровый", что краев не видно.

8. Дева

Внимательность к деталям и желание иметь самое лучшее делают из Дев дотошного перфекциониста, который замучает всех придирками.

9. Весы

Чтобы оставаться душой компании, Весы готовы подстраиваться под всех. Они надевают разные "маски", поэтому их двуличность становится заметной.

10. Скорпион

Стремление докопаться до истины превращает Скорпионов в параноиков, от которых начинают шарахаться, как только они хотят выяснить вопрос.

11. Стрелец

Отвергают любые идеи, отличные от их мнения, потому что считают свой опыт единственно верным, и начинают его навязывать.

12. Козерог

Авторитаризм в сочетании с умением выставить себя в выгодном свете продвигают Козерогов к вершине славы. Но они могут оказаться там в гордом одиночестве.