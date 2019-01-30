Как приучить себя есть меньше соли

Ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», профессор Алла Погожева высказалась о том, что прежде всего необходимо избавиться от привычки подсаливать пищу.

Люди привыкли употреблять гораздо больше соли, минимум вдвое. При этом профессор утверждает: приучиться есть меньше соли можно всего за один месяц.

«Употребление большого количества соли всего лишь вкусовая привычка, от которой можно избавиться в течение одного месяца. Для этого прежде всего надо уменьшить потребление продуктов, богатых натрием, а это мясные консервы, фастфуд, хлеб и хлебные продукты, консервированные овощи, копченая и соленая рыбная продукция, кетчупы и другие соусы», - сказала Погожева.

Также чтобы воспитать в себе привычку есть меньше соли эксперт порекомендовала готовить дома без добавления соли – пусть каждый солит свою порцию уже в тарелке. Это тем более полезно делать, если у членов семьи есть привычка неизменно пользоваться солонкой при приеме пищи.

Каким должно быть количество соли на каждую порцию? Погожева посоветовала следующие пропорции

порция супа: 1–1,5 грамма соли,

порция каши: 0,5 грамма соли.