Юлия Барановская представила на суд публики три платья от российского дизайнера

Телезвезда пояснила, что в каждом образе есть деталь, которая ее привлекает: открытые плечи в первом варианте, принт во втором и глубокий цвет в третьем. Конечно, мнения поклонников разделились, многие отметили, что Юля сама является украшением любого наряда.