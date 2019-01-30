Юлия Барановская представила на суд публики три платья от российского дизайнера

Юлия Барановская опубликовала в инстаграме «карусель» из трех снимков и спросила у своих подписчиков совета, какое из платьев Alexander Terekhov ей подходит больше, пишет Lady.mail.
Телезвезда пояснила, что в каждом образе есть деталь, которая ее привлекает: открытые плечи в первом варианте, принт во втором и глубокий цвет в третьем. Конечно, мнения поклонников разделились, многие отметили, что Юля сама является украшением любого наряда.
«Во всем ты, милая, хороша!», «Смотря для какого выхода!», «Все три фото супер», «Все хороши, смотря куда надевать», — обсуждают подписчики.