Ср, 30.01.2019
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  • Юлия Барановская представила на суд публики три платья от российского дизайнера

Юлия Барановская представила на суд публики три платья от российского дизайнера

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Юлия Барановская

ФОТО: Instagram

Юлия Барановская опубликовала в инстаграме «карусель» из трех снимков и спросила у своих подписчиков совета, какое из платьев Alexander Terekhov ей подходит больше, пишет Lady.mail.

Телезвезда пояснила, что в каждом образе есть деталь, которая ее привлекает: открытые плечи в первом варианте, принт во втором и глубокий цвет в третьем. Конечно, мнения поклонников разделились, многие отметили, что Юля сама является украшением любого наряда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) on

«Во всем ты, милая, хороша!», «Смотря для какого выхода!», «Все три фото супер», «Все хороши, смотря куда надевать», — обсуждают подписчики. 

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