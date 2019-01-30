Ср, 30.01.2019
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  • Девушка думала, что нашла ретро-шорты, и ушла в них гулять. Осознать модный провал помогла мать

Девушка думала, что нашла ретро-шорты, и ушла в них гулять. Осознать модный провал помогла мать

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Девушка в мужских трусах

ФОТО: twitter

Мода — дама очень коварная. За ней не угонишься: то, что сегодня в тренде, завтра будет уже считаться дурным вкусом, а послезавтра — снова на пике популярности. И грань между эпатажем и стильным провалом так тонка… Об этом не понаслышке узнала 17-летняя Ольга из Санкт-Петербурга, найдя в шкафу стильную ретро-вещь. Вернее, ей так показалось, а вещь была совсем не тем, за что себя выдавала. Ольга рассказала в Твиттере о своём модном провале, хотя… Кто знает? Сегодня это, может, и провал, а завтра — новый тренд, пишет Allourworld.info.

Это Ольга. И она стала героиней одной очень забавной ситуации

ФОТО: twitter

История из первых уст, так сказать:

Короче, the story of my life. Нашла я, значит, юбку-шорты с интересным рисунком, думаю, ну [зашибись], МОДА ИЗ КОМОДА, иду покорять сердца.

(Орф. и пункт. автора сохранены.)

Вот так выглядела та самая «юбка-шорты». Вы уже чувствуете подвох?

ФОТО: twitter

И вот развязка:

Прихожу щас домой, мама спрашивает, что ЭТО на мне надето. На мой ответ ШОРТЫ она встала, тихо сказала, что это батины семейники, и вышла из комнаты.

(Орф. и пункт. автора сохранены.)

Девушка в мужских трусах

ФОТО: twitter

Ситуация, конечно, неловкая, но даже сама девушка считает, что выглядела она неплохо. С ней трудно поспорить

История забавная, и неудивительно, что она довольно быстро разлетелась по соцсетям.

Многие пользователи сети писали, что это вполне неплохая идея и нашлись даже подражатели:

ФОТО: twitter

Похоже, фраза «мода из комода» ещё долго будет ассоциироваться с Ольгой

Твит девушки попал на Пикабу, где вызвал бурное обсуждение

Главное — как подать. Если уверенно идёшь по улице — это модные шорты. А если стыдливо прикрываешься — «Смотрите, девушка в мужских семейниках!»

Пользователей удивила способность девушек превращать что угодно в стильную одежду

Как они умудряются так подбирать аксессуары, что даже семейники сразу играют новыми красками. Ведьмы какие-то

Мужчины недовольны

Мало того, что они мужские рубашки тырят, теперь и за семейники принялись?

Ведь у них такой фокус провернуть не получается

Ну нормально, а как наденешь трусы жены, так сразу орёт, что идиот!

Берите на вооружение, пользуйтесь. Сейчас звучит смешно, а завтра, может, каждая вторая так по улице ходить будет.

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