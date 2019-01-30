Девушка думала, что нашла ретро-шорты, и ушла в них гулять. Осознать модный провал помогла мать

Мода — дама очень коварная. За ней не угонишься: то, что сегодня в тренде, завтра будет уже считаться дурным вкусом, а послезавтра — снова на пике популярности. И грань между эпатажем и стильным провалом так тонка… Об этом не понаслышке узнала 17-летняя Ольга из Санкт-Петербурга, найдя в шкафу стильную ретро-вещь. Вернее, ей так показалось, а вещь была совсем не тем, за что себя выдавала. Ольга рассказала в Твиттере о своём модном провале, хотя… Кто знает? Сегодня это, может, и провал, а завтра — новый тренд, пишет Allourworld.info.
Это Ольга. И она стала героиней одной очень забавной ситуации
История из первых уст, так сказать:
Короче, the story of my life. Нашла я, значит, юбку-шорты с интересным рисунком, думаю, ну [зашибись], МОДА ИЗ КОМОДА, иду покорять сердца.
(Орф. и пункт. автора сохранены.)
Вот так выглядела та самая «юбка-шорты». Вы уже чувствуете подвох?
И вот развязка:
Прихожу щас домой, мама спрашивает, что ЭТО на мне надето. На мой ответ ШОРТЫ она встала, тихо сказала, что это батины семейники, и вышла из комнаты.
(Орф. и пункт. автора сохранены.)
Ситуация, конечно, неловкая, но даже сама девушка считает, что выглядела она неплохо. С ней трудно поспорить
История забавная, и неудивительно, что она довольно быстро разлетелась по соцсетям.
Многие пользователи сети писали, что это вполне неплохая идея и нашлись даже подражатели:
Похоже, фраза «мода из комода» ещё долго будет ассоциироваться с Ольгой
Твит девушки попал на Пикабу, где вызвал бурное обсуждение
Главное — как подать. Если уверенно идёшь по улице — это модные шорты. А если стыдливо прикрываешься — «Смотрите, девушка в мужских семейниках!»
Пользователей удивила способность девушек превращать что угодно в стильную одежду
Как они умудряются так подбирать аксессуары, что даже семейники сразу играют новыми красками. Ведьмы какие-то
Мужчины недовольны
Мало того, что они мужские рубашки тырят, теперь и за семейники принялись?
Ведь у них такой фокус провернуть не получается
Ну нормально, а как наденешь трусы жены, так сразу орёт, что идиот!
Берите на вооружение, пользуйтесь. Сейчас звучит смешно, а завтра, может, каждая вторая так по улице ходить будет.