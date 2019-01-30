Девушка думала, что нашла ретро-шорты, и ушла в них гулять. Осознать модный провал помогла мать

Мода — дама очень коварная. За ней не угонишься: то, что сегодня в тренде, завтра будет уже считаться дурным вкусом, а послезавтра — снова на пике популярности. И грань между эпатажем и стильным провалом так тонка… Об этом не понаслышке узнала 17-летняя Ольга из Санкт-Петербурга, найдя в шкафу стильную ретро-вещь. Вернее, ей так показалось, а вещь была совсем не тем, за что себя выдавала. Ольга рассказала в Твиттере о своём модном провале, хотя… Кто знает? Сегодня это, может, и провал, а завтра — новый тренд, пишет Allourworld.info.