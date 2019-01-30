Пять сексуальных ароматов для девушек на День святого Валентина

Узнай, перед какими соблазнительными ароматами не устоит ни один мужчина в День всех влюбленных.
Каждая девушка хочет выглядеть сексуально и соблазнительно перед возлюбленным, особенно в День святого Валентина. Для того, чтобы завершить свой очаровательный и романтический образ ко Дню всех влюбленных тебе необходимо определиться с ароматом. Именно аромат сможет дополнить твой образ, и в зависимости от выбранного букета сделает его сексуальным, игривым или соблазнительным, пишет
Предлагаем подборку самых соблазнительных ароматов, которые никого не оставят равнодушным Lady.tochka.net.
1. CHANEL COCO NOIR
Сексуальный древесный аромат от Chanel насыщен из порочных и одновременно чувственных нот розы и герани в окружении согревающего бергамота. Завершает эту соблазнительную симфонию нот сладкое послевкусие пачули и бобов тонка, которое точно не оставит никого равнодушным.
2. Victoria's Secret Bombshell Pink Diamonds
Очаровательный аромат от Victoria's Secret подкупает легкой и соблазнительной цветочно-фруктовой композицией. Захватывает дуэт экзотических цветков пассифлоры и искрящегося розового грейпфрута. С помощью легкого и игривого аромата ты сможешь взять своего мужчину в плен соблазна.
3. CAROLINA HERRERA GOOD GIRL
Двойственность аромата Carolina Herrera Good Girl сможет любого мужчину свести с ума в День всех влюбленных. Аромат насыщен нотками миндаля и кофе в дуэте с душистым букетом из жасмина и туберозы. Цветочный запах с каплей какао в одно мгновенье превратит "хорошую девочку" в плохую.
4. Yves Saint Laurent Opium Black
Аромат от Yves Saint Laurent привлекает своей противоречивой и соблазнительной композицией. С каждый вдохом ты будешь чувствовать терпкий аромат крепкого черного кофе, который контрастирует с искрящимися нотками спелой груши и розового перца. Пряность и резкость аромата раскрывается нежными и женственными нотами белых цветов.
5. BOSS THE SCENT FOR HER
Для того, чтобы почувствовать себя босом в День святого Валентина достаточно воспользоваться оружием для соблазна - парфюм BOSS THE SCENT FOR HER. Аромат насыщен звучанием нот сахарного персика и фрезии, купающихся в согревающих объятиях цветов османтуса. В финальном аромате ты почувствуешь аккорды жареных зерен какао.
А какой парфюм предпочитаете вы?