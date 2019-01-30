Пять сексуальных ароматов для девушек на День святого Валентина

Каждая девушка хочет выглядеть сексуально и соблазнительно перед возлюбленным, особенно в День святого Валентина. Для того, чтобы завершить свой очаровательный и романтический образ ко Дню всех влюбленных тебе необходимо определиться с ароматом. Именно аромат сможет дополнить твой образ, и в зависимости от выбранного букета сделает его сексуальным, игривым или соблазнительным, пишет

Предлагаем подборку самых соблазнительных ароматов, которые никого не оставят равнодушным Lady.tochka.net.

1. CHANEL COCO NOIR

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Сексуальный древесный аромат от Chanel насыщен из порочных и одновременно чувственных нот розы и герани в окружении согревающего бергамота. Завершает эту соблазнительную симфонию нот сладкое послевкусие пачули и бобов тонка, которое точно не оставит никого равнодушным.

2. Victoria's Secret Bombshell Pink Diamonds

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Очаровательный аромат от Victoria's Secret подкупает легкой и соблазнительной цветочно-фруктовой композицией. Захватывает дуэт экзотических цветков пассифлоры и искрящегося розового грейпфрута. С помощью легкого и игривого аромата ты сможешь взять своего мужчину в плен соблазна.

3. CAROLINA HERRERA GOOD GIRL

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Двойственность аромата Carolina Herrera Good Girl сможет любого мужчину свести с ума в День всех влюбленных. Аромат насыщен нотками миндаля и кофе в дуэте с душистым букетом из жасмина и туберозы. Цветочный запах с каплей какао в одно мгновенье превратит "хорошую девочку" в плохую.

4. Yves Saint Laurent Opium Black

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Аромат от Yves Saint Laurent привлекает своей противоречивой и соблазнительной композицией. С каждый вдохом ты будешь чувствовать терпкий аромат крепкого черного кофе, который контрастирует с искрящимися нотками спелой груши и розового перца. Пряность и резкость аромата раскрывается нежными и женственными нотами белых цветов.

5. BOSS THE SCENT FOR HER

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Для того, чтобы почувствовать себя босом в День святого Валентина достаточно воспользоваться оружием для соблазна - парфюм BOSS THE SCENT FOR HER. Аромат насыщен звучанием нот сахарного персика и фрезии, купающихся в согревающих объятиях цветов османтуса. В финальном аромате ты почувствуешь аккорды жареных зерен какао.