Медсестра из Мельбурна похудела на 42 кг после того, как увидела свое фото в Facebook

Когда друзья Харши Суравира разместили в соцсетях групповое фото, произошло то, чего девушка меньше всего ожидала - посыпались нелицеприятные комментарии в ее адрес. Они касались лишнего веса - на тот момент 24-летняя медсестра весила 107 кг. Это был болезненный момент! Но он же стал и толчком к преображению, пишет Fabiosa.

У Харши всегда были проблемы с заниженной самооценкой. Недовольство собой, стрессы она "заедала", поэтому со школьных лет имела пышные формы. Но после случая с фото девушка решила изменить такое положение дел.

Работу над собой Харши начала с кардиотренировок. Сначала занималась в зале 4 дня в неделю, потом - 6. Обычно это было вечером, когда людей оставалось немного.

Еще один важный аспект - изменение рациона питания. Харши отказалась от сахара, быстрых углеводов, обработанных продуктов, а увеличила потребление зелени, овощей. При том, что раньше она могла съесть 1-2 пиццы, выпить литр колы, теперь на ее столе были совсем другие блюда.

Результат не заставил себя ждать: через 10 месяцев девушка похудела на 42 кг! Также изменился цвет лица - со сменой питания ушли токсины из организма и кожа стала светлее, свежее. Родная мама не узнавала дочь, в самом прямом смысле слова.

Пользователи ее микроблога в Instagram не верили, что на фото один и тот же человек. Забрасывали каверзными вопросами, куда подевалась лишняя кожа. Харши не скрывала, что кожу удалось подтянуть с помощью занятий и специальных кремов, хотя еще не всё идеально. Зато есть стимул продолжать работать над собой.

Теперь у нее в расписание интенсивные тренировки по формированию тела. Но самое главное - девушка стала уверенной, поднялась ее самооценка. Негативные комментарии ее теперь не задевают.