Мода или сумасшествие? Женщины с 12 размером груди и больше

Весомая ноша

Предлагаем подборку знаменитостей, которые решились на пластические операции в погоне за сильно выдающейся частью тела, а также представим тех, кого природа одарила естественным богатством.

1. Шейла Херши

Даже занесенная врачами инфекция и удаление имплантатов не смогли остановить бразильянку от очередного шага по увеличению груди. Оправившись после болезни, Шейла вновь согласна на операцию.

2. Норма Стиц

Энни Хокинс-Тернер, она же Норма Стиц, обладательница самой большой натуральной груди в мире. О чем есть сертификат от Книги рекордов Гиннесса.

3. Челси Чармс

Челси - еще одна рекордсменка знаменитой книги рекордов. Хотя природа щедро наградила ее натуральным богатством четвертого размера, все же слава не давала покоя и в 20 лет Челси решилась на маммопластику.

4. Майра Хиллс

Силиконовая грудь весом 20 кг придает ее обладательнице узнаваемость в мире и доставляет боль в спине от перенапряжения. У Майры аж ноги подкашиваются! Но это не повод останавливаться от очередной пластической операции. А сколько их всего было, 32-летняя немка уже и не помнит.

5. Мария Зарринг

Обладательница титула самой большой натуральной груди России с достоинством носит свое сокровище 12-го размера и не собирается добавлять что-то искусственное в него. Естественная красота перевесила!

6. Лоло Феррари

К сожалению, этой пышногрудой блондинки уже нет среди нас. Когда 37-летнюю женщину нашли мертвой, то одной из версий причин ее гибели называли удушение собственной грудью. Чтобы "набрать" в каждой по три килограмма, Лоло прошла через 22 операции.