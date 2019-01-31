Мода или сумасшествие? Женщины с 12 размером груди и больше

Многие женщины, которые имеют маленькую грудь, мечтают о большом и красивом бюсте. Но отправляться на операцию по увеличению не всякая соглашается, поэтому остаются с тем, чем природа наградила, пишет Fabiosa. Однако есть примеры, когда маммопластика приводит к гипертрофированным формам, отчего возникает вопрос - не тяжело ли носить такое богатство впереди себя?
Весомая ноша
Предлагаем подборку знаменитостей, которые решились на пластические операции в погоне за сильно выдающейся частью тела, а также представим тех, кого природа одарила естественным богатством.
1. Шейла Херши
Даже занесенная врачами инфекция и удаление имплантатов не смогли остановить бразильянку от очередного шага по увеличению груди. Оправившись после болезни, Шейла вновь согласна на операцию.
2. Норма Стиц
Энни Хокинс-Тернер, она же Норма Стиц, обладательница самой большой натуральной груди в мире. О чем есть сертификат от Книги рекордов Гиннесса.
3. Челси Чармс
Челси - еще одна рекордсменка знаменитой книги рекордов. Хотя природа щедро наградила ее натуральным богатством четвертого размера, все же слава не давала покоя и в 20 лет Челси решилась на маммопластику.
4. Майра Хиллс
Силиконовая грудь весом 20 кг придает ее обладательнице узнаваемость в мире и доставляет боль в спине от перенапряжения. У Майры аж ноги подкашиваются! Но это не повод останавливаться от очередной пластической операции. А сколько их всего было, 32-летняя немка уже и не помнит.
5. Мария Зарринг
Обладательница титула самой большой натуральной груди России с достоинством носит свое сокровище 12-го размера и не собирается добавлять что-то искусственное в него. Естественная красота перевесила!
6. Лоло Феррари
К сожалению, этой пышногрудой блондинки уже нет среди нас. Когда 37-летнюю женщину нашли мертвой, то одной из версий причин ее гибели называли удушение собственной грудью. Чтобы "набрать" в каждой по три килограмма, Лоло прошла через 22 операции.
А как вы относитесь к подобным пластическим операциям? Увеличенные многократно груди уродуют женщин или придают им шарм, как считаете?