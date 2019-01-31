Чт, 31.01.2019
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  • Девушку выгнали из спортзала за слишком откровенную форму. Но она не согласна

Девушку выгнали из спортзала за слишком откровенную форму. Но она не согласна

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Фитнес-трекер пригодится и в спортзале

ФОТО: fitbit.com

Как мы все знаем, в спортзалах есть определенный дресс-код: одежда должна быть спортивной, чистой и удобной для занятий. Однако 22-летней жительнице Германии пришлось столкнуться с совершенно другой проблемой. Ее выставили с тренировки, посчитав ее костюм…слишком откровенным, пишет Fabiosa.

Марни из немецкого городка Констанц – весьма жизнерадостная и активная девушка. Вместе с парнем она часто посещала спортзал и активно тренировалась.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Я была членом этого зала на протяжении 2 лет, и использовала джоггеры и футболки, – рассказала Марни.

В новогоднюю пору у девушки появился абонемент с большим количеством занятий, из-за чего она решила приобрести костюм из лучших материалов.

Но радоваться новенькой одежде пришлось недолго. Когда Марни занималась на беговой дорожке, к ней подошла одна из инструкторов и объявила, что посетительница не может тренироваться в таком виде. Девушка смутилась, ведь не могла понять, что происходит. Оказалось, инструктор приняла топ за спортивный бюстгальтер и посчитала наряд слишком откровенным для тренировки в зале.  Более того – прямо сказала, что он отвлекает других от тренировки. Женщина указала посетительнице на дверь.

Девушка была шокирована.

К сожалению, такие вещи до сих пор происходят. Впечатление, как будто мы вернулись в викторианскую эпоху.

Своими рассуждениями на этот счет, а также фото своего костюма, который вызвал негодование инструктора, Марни поделилась на своей страничке в Твиттере. Кроме того, выяснилось, что и парням запрещают носить майки, так как они слишком открытые. Но девушка уверяет, что сильная половина никогда не заморачивалась и часто нарушала правило, но никто не выгонял парней с тренировки.

«Открывая картинку, ожидала увидеть Вас в нижнем белье. Но даже женщины в моем спортзале тренируются в крохотных шортиках и топах - и все в порядке!»

«Извини, что?! Люди в моем спортзале и студии йоги тренируются в шортах и спортивных бюстгальтерах, и никто даже не замечает,» - прокомментировали пользователи сети.

Хотя многие советовали засветить название зала и разобраться с руководством, Марни не хочет раздувать конфликт. По ее словам, обычная форма – не слишком веская причина отказывать в обслуживании клиента. Вряд ли девушке захочется возвращаться в этот зал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К сожалению, это не единичная ситуация, когда другие люди осуждают действия или внешний вид других. Но все же стоит помнить, что у каждого свояжизнь и выбор, и стоит быть чуточку добрее.

А как бы вы поступили в такой ситуации?

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