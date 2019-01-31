Девушку выгнали из спортзала за слишком откровенную форму. Но она не согласна

«Открывая картинку, ожидала увидеть Вас в нижнем белье. Но даже женщины в моем спортзале тренируются в крохотных шортиках и топах - и все в порядке!»

«Извини, что?! Люди в моем спортзале и студии йоги тренируются в шортах и спортивных бюстгальтерах, и никто даже не замечает,» - прокомментировали пользователи сети.