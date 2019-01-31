Девушку выгнали из спортзала за слишком откровенную форму. Но она не согласна

Как мы все знаем, в спортзалах есть определенный дресс-код: одежда должна быть спортивной, чистой и удобной для занятий. Однако 22-летней жительнице Германии пришлось столкнуться с совершенно другой проблемой. Ее выставили с тренировки, посчитав ее костюм…слишком откровенным, пишет Fabiosa.
Марни из немецкого городка Констанц – весьма жизнерадостная и активная девушка. Вместе с парнем она часто посещала спортзал и активно тренировалась.
Я была членом этого зала на протяжении 2 лет, и использовала джоггеры и футболки, – рассказала Марни.
В новогоднюю пору у девушки появился абонемент с большим количеством занятий, из-за чего она решила приобрести костюм из лучших материалов.
Но радоваться новенькой одежде пришлось недолго. Когда Марни занималась на беговой дорожке, к ней подошла одна из инструкторов и объявила, что посетительница не может тренироваться в таком виде. Девушка смутилась, ведь не могла понять, что происходит. Оказалось, инструктор приняла топ за спортивный бюстгальтер и посчитала наряд слишком откровенным для тренировки в зале. Более того – прямо сказала, что он отвлекает других от тренировки. Женщина указала посетительнице на дверь.
Девушка была шокирована.
К сожалению, такие вещи до сих пор происходят. Впечатление, как будто мы вернулись в викторианскую эпоху.
Своими рассуждениями на этот счет, а также фото своего костюма, который вызвал негодование инструктора, Марни поделилась на своей страничке в Твиттере. Кроме того, выяснилось, что и парням запрещают носить майки, так как они слишком открытые. Но девушка уверяет, что сильная половина никогда не заморачивалась и часто нарушала правило, но никто не выгонял парней с тренировки.
just got kicked out of my gym, because my clothes were to “revealing” (see photo) and were confusing the men in the gym. What century are we in again? So sad. pic.twitter.com/VLreFdLJg4— mayreads (@may_reads) 22 January 2019
«Открывая картинку, ожидала увидеть Вас в нижнем белье. Но даже женщины в моем спортзале тренируются в крохотных шортиках и топах - и все в порядке!»
«Извини, что?! Люди в моем спортзале и студии йоги тренируются в шортах и спортивных бюстгальтерах, и никто даже не замечает,» - прокомментировали пользователи сети.
Хотя многие советовали засветить название зала и разобраться с руководством, Марни не хочет раздувать конфликт. По ее словам, обычная форма – не слишком веская причина отказывать в обслуживании клиента. Вряд ли девушке захочется возвращаться в этот зал.
К сожалению, это не единичная ситуация, когда другие люди осуждают действия или внешний вид других. Но все же стоит помнить, что у каждого свояжизнь и выбор, и стоит быть чуточку добрее.
А как бы вы поступили в такой ситуации?