Караул! Обладательнице мега-бюста срочно нужен корсет из свиной кожи, иначе...

Уроженка Австралии по имени Тина, ныне проживающая в Лас-Вегасе, прославилась после того, как пластические хирурги имплантировали ей самые крупные в мире грудные импланты. По крайней мере в этом убеждена сама Тина, которая с подросткового возраста мечтала иметь необъятную грудь.

Однако теперь эта женщина снова обратилась в клинику красоты для того, чтобы эксперты помогли решить весьма чувствительную проблему. Дело в том, что

грудные импланты весят очень много, и под их воздействием по законам гравитации бюст начинает опускаться. А это заметно снижает привлекательность женщины и ее настроение.

Хотя бюстгальтеры помогают несколько замедлить этот процесс, Тина хочет чего-то более действенного. Именно поэтому она обратилась с очень странной просьбой к пластическим хирургам о том, чтобы они изготовили ей особый корсет телесного цвета из свиной кожи. Этот корсет будет более прочно удерживать бюст на определенной высоте, а кроме того, он менее заметен.

Женщина уверена, что регулярное ношение данного корсета позволит надолго отложить неприятный, но естественный процесс опущения бюста из-за возраста.

Тине было 20 лет, когда она впервые легла под скальпель пластического хирурга и поставила себе первые грудные импланты. Впоследствии

она сделала выбор в пользу твердого силикона, поскольку врачи уверяли, что риск разрыва этого материала минимален. А Тина больше всего боялась, что ее импланты лопнут под кожей.

Однако у твердого силикона есть свои минусы, главным из которых является неприятный запах при нагревании под воздействием лучей солнца.