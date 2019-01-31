Всего один цвет сумел превратить волосы женщины в ультрастильную прическу

В современной индустрии красоты придумано уже столько техник и оттенков окрашивания, что каждая женщина может подобрать для себя что-то не только подходящее, но и ни на кого не похожее! Не верите? Тогда сегодня покажем вам видео, в котором два мастера при помощи всего одного оттенка перевоплощают женщину. Смотрите сами!

Ее новая прическа выглядит ультрамодно и свежо. Казалось бы, убрали лишь немного длины, но получилось идеально. А этот нежный сиреневый - просто сказка. Видно, что клиентка мастеров даже почувствовала себя энергичнее и счастливее. Вот на такие чудеса и способны салоны красоты!

Безусловно, не каждая женщина готова на столь яркие и необычные оттенки, но даже с самыми базовыми можно сделать уйму вариантов стильных окрашиваний.

Для этого нужно лишь посоветоваться с мастером, чтобы он помог подобрать ваш идеальный оттенок, опираясь на форму головы, цвет глаз и цветотип кожи.