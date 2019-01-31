О чем и как врут мужчины: перевод на женский язык

И, как правило, мы не видим в этом больших проблем. В конце концов, женщины тоже могут приврать!

Другое дело, что существуют прирожденные мужчины-манипуляторы, которые склонны к патологической лжи. Их обман уже не похож на невинную уловку, а может нанести ощутимый вред.

О чем же врут такие мужчины и как им удается так долго нас обманывать?

Вот 5 самых распространенных вариантов мужской лжи

Вот что означают в переводе на "женский" язык фразы, которые чаще всего используют мужчины-манипуляторы.

Фраза №1

С ума сойти, как много у нас с тобой общего!

Перевод на "женский":

я успел тебя хорошенько изучить. На время я стану твоим идеалом: пока не получу все, что мне нужно!

Фраза №2

Куда пропал? Я просто очень занят сейчас!

Перевод "на женский":

я действительно занят. Мои мысли сейчас занимает другая/другие. Но я держу тебя "на скамейке запасных": кто знает, как повернется ситуация.

Фраза №3

Пишу тебе просто так, чтобы сказать, что я соскучился.

Перевод "на женский":

мне нужно убедиться, что я по-прежнему контролирую тебя и твою жизнь. Этот своеобразный тест я буду проводить каждый раз после того, как исчезну на неделю, поведу себя грубо или заставлю тебя ревновать.

Фраза №4

Мне так жаль, прости. Я был сам не свой!

Перевод "на женский":

я был именно такой, какой есть на самом деле. Меняться я не собираюсь, но пока не готов с тобой расстаться.

Фраза №5

Другие женщины ничего не значат для меня. Ты - моя единственная и неповторимая!

Перевод "на женский":

я говорю это каждой из вас! Мне не нужны серьезные отношения — я просто наслаждаюсь игрой.

Конечно, эти фразы сами по себе еще не являются подтверждением того, что вами пытаются манипулировать. Они вполне могут принадлежать парню, который от вас без ума.

Но если вы слышите их слишком часто, это уже повод задуматься. Единственная правда паталогических лжецов заключается в том, что они никогда не меняются!