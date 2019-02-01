Все что угодно, кроме разрыва: четыре «ведомых» знака Зодиака, склонных к зависимости от отношений

1. Раки

Для Раков главное в жизни – спокойно плыть по течению и полагаться на человека, который сможет решить все их проблемы. Чувствительность и эмоциональность делают их идеальными «тыловыми» партнерами: они умеют слушать, понимать, прощать и создавать уют. От природы рожденные под этим знаком не являются лидерами и тратят много усилий на то, чтобы выполнять подобные функции, зато они мастерски добиваются своего намеками и рассуждениями.

Любовь для Рака – все. Он по-настоящему счастлив, когда рядом есть тот, о ком можно заботиться, одиночество для него бывает мучительным. Что же это, если не зависимость?

2. Весы

Для представителей этого знака важны равновесие и гармония. Когда жизнь размерена и стабильна, они не склонны к переменам, хотя и не являются их ярыми противниками. Правда, партнерам сознательно ведомых Весов иногда бывает нелегко. Минимальные изменения заставляют их искать баланс, что занимает определенное время.

Иногда может показаться, что Весы нарушают личные границы партнеров: они скрупулезно изучают последних до мелочей. Но это – не праздное любопытство. Свою «базу данных» они активно используют для того, чтобы делать любимых счастливыми – радовать вниманием, заботой или символическими презентами.

3. Рыбы

Недалеко с точки зрения зависимости от отношений от Раков и Весов ушли Рыбы. Друзья, работа и собственные интересы отходят на второй план, если в жизни представителей этого знака появляются особенные люди. Это – активные заводилы, не любящие отвечать за последствия своих действий и решений.

Они стараются выбирать партнеров таким образом, чтобы в случае «опасности» можно было спрятаться за их спинами и спокойно выждать, пока страсти улягутся. Рыбы прекрасно приспосабливаются к своим избранникам и, если бы не их чрезмерный пыл и жажда креатива, отношения с ними могли бы быть весьма комфортными. Тем более, что они готовы на все ради того, чтобы отношения развивались.

4. Скорпионы

Сложно поверить, что решительные Скорпионы могут согласиться на роль ведомых партнеров, но это так. Они удовлетворены только тогда, когда счастливы их половинки. В стремлении сделать все наилучшим образом они могут принимать импульсивные и даже безрассудные решения, поэтому контроль – та мера, которая может уберечь их от совершения ошибок.

Скорпионы не сторонники того, чтобы открывать свои чувства, но их любовь всегда искренняя и чистая. Когда что-то идет не так, они чувствуют едва ли не физическую боль и делают все возможное, чтобы все наладить.