Ботокс может быть вреден

В первую очередь, необходимо соблюдать правила введения ботокса, это поможет избежать риска осложнений. В целом само вещество, утверждают специалисты, крайне редко вызывает какие-либо сложности. Проблемы возникают, прежде всего, из-за нарушения технологии.

Это органическое вещество используется в косметических целях как средство против морщин лица, также действенно оно лечит мигрень, повышенную потливость, фибромиалгию, нарушения зрения.

Представитель Йельской школы медицины Кэтлин Соуззи называет причинами известных случаев осложнений после применения ботокса локальное распространение токсина, вследствие чего наблюдается паралич непреднамеренных целей, скажем, опущение век. Сами инъекции могут быть болезненными и приводить к образованию припухлостей и синяков в месте укола. Некоторые клиенты медучреждений рассказывают о схожей с гриппом симптоматике, имеющей временный характер. В случае аллергии может появиться зуд, высыпания и ранки.

Для того, чтобы таких неприятностей не возникло, по мнению сертифицированного дерматолога Денниса Гросса, нужно тщательно выбирать врача для ботоксных процедур. Опытные профессионалы в сертифицированных клиниках осуществляют все необходимые процедуры в соответствии с правилами проведения таких операций. При этом пациент может быть уверен в качестве применяемых препаратов и возможности задействования экстренных мер лечение при любых реакциях.