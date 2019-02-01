20-секундные упражнения способствуют улучшению состояния здоровья

Всем известна польза физических нагрузок, однако не многие знают, что для достижения результатов не обязательно тренироваться в спортзале до упадка. Сотрудники Университета МакМастер (Онтарио, Канада) провели ряд исследований воздействия на человеческий организм нагрузок во время занятий спортом. Вопросом, решение которому искали ученые, была состоятельность утверждений о необходимости экстратяжелых упражнений. Полученные выводы свидетельствуют, что улучшение общего состояния здоровья и сохранения тонуса достигается уже после 20 секунд упражнений. Это открытие станет настоящим подарком людям, не имеющим возможность найти время для посещения спортучреждений.

Предметом изучения были кратковременные домашние занятия продолжительностью от 1 до 6 минут. Как показали результаты экспериментов, наилучшим вариантом оказался комплекс из трех 20-секундных подходов.

Группа из 12 добровольцев ежедневно в течение 20 секунд поднимались по лестнице, предварительно сделав ряд выпадов в сторону, приседаний и прыжков в качестве разминки. Уже через 6 недель было зафиксировано 5% возрастание уровня физической подготовки волонтеров, на 15% и 14% соответственно уменьшились риски развития кардиологических заболеваний и смертности. Все испытуемые вели сидячий образ жизни, что ограничивало их подвижность и в дальнейшем могло вызвать серьезные расстройства здоровья.