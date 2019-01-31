Новый тренд для смелых невест – свадебный наряд покрывает всего шесть процентов тела

Прозрачный свадебный наряд

Автором необычной идеи является испанский бренд «Pronovias». Его модельеры придумали комбинезон, состоящий из 200 кристаллов Сваровски, которые покрывают только 6% тела невесты. Фото наряда в Сети вызвали среди пользователей Интернета целую бурю обсуждений.

На создание такой необычной модели испанцев натолкнули откровенные наряды звезд, в которых актеры и музыканты появлялись на красных дорожках различных мероприятий. Если им можно, то почему обычным людям нельзя?

Мнения пользователей Сети почти единогласны

Изучив отзывы женщин разных возрастов, которые прокомментировали этот необычный свадебный наряд, можно прийти к выводу, что комбинезон пришелся по вкусу потенциальным покупательницам. Многие изъявили желание надеть его не на свадьбу, а на другие мероприятия. Будущие невесты тоже не прочь явиться в таком виде на собственное бракосочетание!

Положительно отзываются о предложении и мужчины. Парни признаются, что хотели бы видеть своих возлюбленных в этом наряде. Представители сильной половины человечества считают, что комбинезон выглядит стильно, нежно и женственно.

Критика если и есть в Сети, то ее можно назвать очень лояльной и ни капли не агрессивной. Позабавил один из комментариев.

«Я представляю глаза бабушек и дедушек, которые увидят на свадьбе невесту в таком виде» - написала одна девушка.

Да, представители старшего поколения могут и не понять такую смелость, но молодость – на то и молодость, чтобы делать все, что вздумается и не бояться экспериментировать!