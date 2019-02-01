Пт, 1.02.2019
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Как запечь овощи в духовке: универсальный рецепт

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Овощи.Иллюстративное фото.

ФОТО: Dzinnik Darius / PantherMedia / Dzinnik Darius

Узнай, как запечь овощи в духовке, и для разнообразия побалуй свою семью полезным, ярким, витаминным блюдом.

 Запечь овощи в духовке по рецепту от Tochka.net можно в виде самостоятельной закуски или же в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам.

Чтобы запечь овощи в духовке, тебе понадобятся:

  • 3 баклажана,
  • 3 болгарских перца,
  • 5 помидоров,
  • 2 луковицы,
  • 300 г шампиньонов,
  • 4 ст. ложки оливкового масла,
  • 1 ст. ложка яблочного уксуса,
  • 1 ст. ложка бальзамического уксуса,
  • 1 ст. ложка итальянских трав (орегано, базилик, тимьян, паприка, чабер, чеснок),
  • черный молотый перец по вкусу,
  • сахар по вкусу,
  • соль по вкусу.

Как запечь овощи в духовке - рецепт:

  1. Сначала приготовь маринад. Для этого смешай яблочный и бальзамический уксус, сахар, соль, специи и заправь оливковым маслом.
  2. Все овощи помой, высуши и нарежь толщиной примерно 1-1,5 см: баклажаны, перец и шампиньоны - продольными пластинками, помидоры и лук - кружочками.
  3. Затем сложи овощи в емкость, залей маринадом, перемешай и оставь на 20 минут, чтобы они промариновались.
  4. Выложи овощи на решетку гриль и отправляй в разогретую до 200°С духовку на 30-40 минут.
  5. Готовые овощи переложи на тарелку и подавай горячими как отдельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Приятного аппетита!

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