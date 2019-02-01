Как запечь овощи в духовке: универсальный рецепт

Узнай, как запечь овощи в духовке, и для разнообразия побалуй свою семью полезным, ярким, витаминным блюдом.
Запечь овощи в духовке по рецепту от Tochka.net можно в виде самостоятельной закуски или же в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам.
Чтобы запечь овощи в духовке, тебе понадобятся:
- 3 баклажана,
- 3 болгарских перца,
- 5 помидоров,
- 2 луковицы,
- 300 г шампиньонов,
- 4 ст. ложки оливкового масла,
- 1 ст. ложка яблочного уксуса,
- 1 ст. ложка бальзамического уксуса,
- 1 ст. ложка итальянских трав (орегано, базилик, тимьян, паприка, чабер, чеснок),
- черный молотый перец по вкусу,
- сахар по вкусу,
- соль по вкусу.
Как запечь овощи в духовке - рецепт:
- Сначала приготовь маринад. Для этого смешай яблочный и бальзамический уксус, сахар, соль, специи и заправь оливковым маслом.
- Все овощи помой, высуши и нарежь толщиной примерно 1-1,5 см: баклажаны, перец и шампиньоны - продольными пластинками, помидоры и лук - кружочками.
- Затем сложи овощи в емкость, залей маринадом, перемешай и оставь на 20 минут, чтобы они промариновались.
- Выложи овощи на решетку гриль и отправляй в разогретую до 200°С духовку на 30-40 минут.
- Готовые овощи переложи на тарелку и подавай горячими как отдельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе.
Приятного аппетита!