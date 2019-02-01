Как сохранить грудь упругой и подтянутой? Советы для девушек

Почему грудь теряет упругость?

К сожалению, с возрастом все мышцы становятся менее упругими. Почему же именно женская грудь больше всего страдает от возрастных изменений?

В отличие от мужской, в которой всю грудь образует мышца, в женской анатомии грудная мышца довольно маленькая. Большую часть груди у девушек занимает жировая прослойка и молочная железа. Именно поэтому она теряет упругость — ведь за подтянутость отвечают мышцы. Но не стоит отчаиваться — если развивать пусть и небольшую, но все-таки мышцу, то она подтянет за собой и бюст.

Как тренировать грудную мышцу?

Многие девушки боятся упражнений с весом, считая их мужскими. Но для сохранения груди в красивой подтянутой форме представительницам прекрасного пола они необходимы.

Жим штанги на грудь. Это упражнение выполняется в положении лежа на скамье. Скамья может находиться в прямом или чуть приподнятом положении. Большинство тренеров рекомендуют девушкам выбирать наклонное положение скамьи (чуть приподнятое), так лучше прокачивается верх груди — как раз то место, где находится мышца.

Исходное положение — лежа на скамье. Штанга находится на стойке над вами на уровне груди. Возьмите штангу на ширине плеч. Опускайте штангу до груди на вдохе и поднимайте на выдохе (на усилии). Движение вниз небыстрое, вверх — более энергичное. Сделайте три подхода по 15 раз (или 12 раз при большем весе).

Внимание! На подъёме штанги и гантелей ваши руки должны оставаться чуточку согнутыми в локтях. Если выпрямить их полностью, нагрузка уйдет в локтевые суставы, что может их травмировать. Также следите за тем, чтобы на усилии поясница не отрывалась от скамьи.

Жим гантелей. В целом упражнение похоже на предыдущее. Но в нем можно сильнее растянуть грудную мышцу в нижнем положении. Его также предпочтительно выполнять на приподнятой скамье.

Исходное положение — лежа на скамье. Руки с гантелями ставим на уровне груди. Руки, согнутые в локтях под прямым углом, опускаем вниз, чуть ниже уровня скамьи, и выталкиваем вверх, стараясь прочувствовать мышцы груди. Выполняется три подхода по 15 (или 12) раз.

Совет. Попробуйте поставить руки чуть ближе, чуть дальше от груди, чтобы найти положение, в котором лучше всего прочувствуете грудные мышцы.

Разводка гантелей. Это упражнение сложнее предыдущих. Помимо подкачивания, оно также помогает растянуть грудную мышцу.

Исходное положение такое же — лёжа на скамье, в руках гантели. Упражнение выполняется практически прямыми руками (только чуть согнутыми в локтях для безопасности суставов). На движении вниз разводим руки на уровне скамьи или чуть ниже, не сгибая их. Вверх — сводим руки вместе на уровне груди.