Лукизм: почему мы встречаем человека по одежке

Лукизм — это дискриминация по отношению к физически непривлекательным людям, в основе которой лежит мысль о том, что все красивое — “хорошо”, а все некрасивое — “плохо”. И хотя такие понятия, как красота и привлекательность, сами по себе субъективны, это явление невероятно широко распространено и активно влияет на то, как воспринимаются люди на рабочем месте и в социуме, пишет Umnaja. По сути лукизм — это установление стандарта красоты и привлекательности и суждения о людях на основе того, насколько хорошо или плохо они соответствуют этому стандарту.
Никого уже не удивляет, что внешность играет в жизни человека чуть ли не решающую роль. Нас оценивают по внешности в любом коллективе, на собеседованиях, в социальных сетях. Привлекательные по традиционным меркам люди с большей легкостью приобретают друзей, находят работу, партнера и прочие блага общества, а любые дефекты внешности или физическое уродство ассоциируются с опасностью и образами антигероев. Красивый внешне негодяй из фильма уже не кажется таким негодяем, а в обществе принято удивляться, когда внешне привлекательный человек оказывается преступником (но когда им оказывается физически уродливый человек, это воспринимается как данность).
Лукизм, возможно, является врожденным механизмом функционирования человеческой зрительной системы: некоторые исследования новорожденных показали, что младенцы в возрасте 3-6 месяцев от рождения предпочитают смотреть на “привлекательные” лица дольше, чем на “непривлекательные”. И, конечно, одним из мощнейших средств в подкреплении дискриминации по внешнему виду являются СМИ.
К сожалению, несмотря на то, что красота все еще “в глазах смотрящего”, проблема лукизма не сбавляет обороты, и пока непонятно, какой именно способ борьбы может быть действенным в войне с предрассудками, которые стары, как мир.