Лукизм: почему мы встречаем человека по одежке

Лукизм — это дискриминация по отношению к физически непривлекательным людям, в основе которой лежит мысль о том, что все красивое — “хорошо”, а все некрасивое — “плохо”. И хотя такие понятия, как красота и привлекательность, сами по себе субъективны, это явление невероятно широко распространено и активно влияет на то, как воспринимаются люди на рабочем месте и в социуме, пишет Umnaja. По сути лукизм — это установление стандарта красоты и привлекательности и суждения о людях на основе того, насколько хорошо или плохо они соответствуют этому стандарту.