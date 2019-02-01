Как научиться парковать автомобиль, круче мужа: пять золотых правил

Пошаговый инструктаж при параллельной парковке

Параллельная парковка - это парковка транспортного средства в условиях ограниченного уличного пространства в соответствии с уже стоящими там автомобилями, по расположению авто - параллельно дороге.

1. Найти место

Начните с главного - поиска места для вашего авто. Не спеша проезжайте мимо уже припаркованных машин, чтобы найти необходимое "окно". Увидели? Реально оцените, сможет ли там поместиться ваш автомобиль, ведь обязательно должно остаться пространство для маневра и безопасности всех транспортных средств.

Если сзади вас сигналят особо нетерпеливые водители, требуя освободить им дорогу, то постарайтесь сохранить спокойствие и думайте только про свою парковку. В конце концов, речь про вашу безопасность и сохранность авто.

2. Ориентир на соседние машины

Чтобы заехать на облюбованное место, надо остановиться параллельно припаркованным машинам. Начинайте сдавать назад, пока бамперы вашей машины и соседской, за которой будете парковаться, не окажутся на одном уровне.

3. Задний ход

Выкручивая руль вправо, начинайте движение на предполагаемое место, под углом 45 градусов к линии бордюра. Когда увидите в зеркале заднего вида переднюю фару стоящего сзади авто, остановите движение.

4. Завершающий этап

Медленно выворачивая руль влево, начинайте выравнивать машину параллельно обочине.

5. Глушите мотор!

По завершению маневра, убедитесь, что между вашей машиной и впереди стоящей и сзади стоящей достаточно безопасного расстояния. Теперь можете глушить мотор и ставить авто на стояночный тормоз.

Параллельная парковка считается сложной техникой, особенно для водителей-новичков. И хотя ее выполнение входит в программу курса обучения вождению, только на практике вы сможете отработать до автоматизма движения руля, чтобы авто становилось на место парковки "как по маслу".