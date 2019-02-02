Если ваш мужчина обладает этими качествами, никогда не отпускайте его

Семь признаков, что ваш мужчина – самый-самый, и его нельзя отпускать.

1. Он умнее вас

Каждый день вы узнаете от него что-то новое. Вам по-настоящему интересно с ним общаться, и после каждой встречи вы чувствуете себя наполненной и одухотворенной. Он необязательно должен иметь диплом престижного вуза, но быть умным, разносторонне развитым, любознательным – это одна из основ для построения гармоничных отношений.

2. Ваше чувство юмора ему по душе

Когда вы вместе, вы всегда смеетесь, он ценит ваше умение шутить. Это очень важно в отношениях, ведь юмор помогает преодолевать многие трудности и позволяет смотреть на некоторые вещи, сбавив градус серьезности. Если вы обожаете смеяться вместе, цените это!

3. Он умеет идти на компромисы

В любой паре порой случаются конфликты, это нормально. Гораздо важнее то, как вы из таких ситуаций выходите. Какой смысл часами и днями выяснить, кто был прав, а кто виноват? Если хотя бы кто-то один в паре умеет вовремя остановиться и прекращает участвовать в ссоре, можете считать свои отношения близкими к идеальным! А уж если этот кто-то – ваш мужчина, закрывающий глаза на вашу эмоциональность, вам крупно повезло!

4. Он поддерживает любые ваши начинания

Что бы вы ни задумали, он на вашей стороне? Всячески поддерживает вас словами и делами? Умеет подбодрить, когда у вас опустились руки? Вы – счастливая женщина. С такой поддержкой вы сможете все!

5. Он просто обожает детей

Если у вас пока нет детей, понаблюдайте, как ваш мужчина ведет себя с племянниками и соседскими ребятишками. Как он отзывается о детях в целом? Идеально, если он любит с ними возиться, балует их и смотрит с обожанием. А вот если дети его раздражают на пустом месте, то это веский повод задуматься о том, может ли такой человек быть добрым и любящим мужем и отцом?

6. Он с огромным уважением относится к маме

Даже если его отношения с мамой всю жизнь были далеки от идеала, а его детство трудно назвать счастливым, то, что он относится к родителям с уважением, несмотря ни на что, говорит о его зрелости. Он сумел переступить через все детские обиды и, возможно, лишения и полностью выстроил свою новую счастливую жизнь С таким мужчиной ваши отношения имеют все шансы стать сказочными!

7. Он бесконечно добр

Он может быть брутальным внешне, но бесконечно добрым внутри. Он умеет сопереживать и сочувствовать всему живому. Это характеризует его как человека с большим сердцем, который всегда придет на помощь, не бросит в трудную минуту и сможет постоять за вас.