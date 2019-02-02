Белиссимо! Пять вкуснейших начинок для равиоли

С риккотой

Чтобы приготовить эту десертную начинку, вам нужно смешать 350 г сыра риккоты с цедрой одного лимона, а затем добавить туда две столовые ложки сахара и корицу (совсем немного – на кончике чайной ложки), пишет Fabiosa.

С брынзой и маслинами

Одну морковку с луком-порей тушим в оливковом масле до полуготовности, параллельно натираем брынзу (200 г) на терке. Смешиваем вместе с тушенными овощами, маслинами (50 г) и 50 г сыра (подойдет любой, так как он здесь не главный), а затем мелко нарезаем мяту и мускатный орех. Добавляем соль и перец, перемешиваем и оставляем на полчаса.

Со шпинатом и рикоттой

Для этой нежной начинки нарезаем картофель, тыкву и лук. На сковородке нагреваем сливочное масло вместе с оливковым и обжариваем лук, а потом - тыкву с картошкой. После этого незатейливого процесса тушим обжаренные овощи вместе с водой. Чтобы получилась густая начинка, воду добавляем потихоньку, чтобы овощи стали мягкими, но не превратились в кашу. Когда задача выполнена, даем овощам остыть, солим и добавляем пармезан.

С картофелем и мятой

Картофель нужно запекать в фольге около часа. После приготовления разминаем вилкой. В картофель добавляем мяту, сливочное масло (100 г), горсть тертого сыра Пекорино, лимонную цедру и мускатный орех. Не забываем посолить и поперчить. Если начинка сухая – добавьте еще сливочного масла.

С грибами и сыром

На 250 г шампиньонов берем столько же сыра рикотты, столовую ложку тертого пармезана, одну дольку чеснока, соль, перец и оливковое масло, не забываем мелко нарезать петрушку. Затем обжариваем грибы и добавляем к ним чеснок вместе с перцем и солью. Пока это все остывает, взбиваем рикотту до состояния крема, добавляем зелень и пармезан, смешиваем с грибами.