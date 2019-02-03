Вс, 3.02.2019
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  • 44-летняя Пенелопа Крус снялась в невероятно красивой рекламной кампании Swarovski

44-летняя Пенелопа Крус снялась в невероятно красивой рекламной кампании Swarovski

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Пенелопа Крус.

ФОТО: Instagram

Любое появление 44-летней Пенелопы Крус на красной ковровой дорожкебезупречно и вызывает восхищение. Она обладает яркой индивидуальностью и запоминающейся красотой.

Поэтому совсем не удивительно, что ювелирный бренд Atelier Swarovski именно эту актрису избрал лицом своей новой коллекции украшений Весна-Лето 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пенелопа Крус поделилась на личной страничке в Instagram несколькими кадрами из невероятно красивой фотосессии. Драгоценные камни, использованные при создании украшений, были созданы в творческом ателье Swarovski.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пенелопе удалось совместить два совершенно разных образа: голливудской дивы и женщины, живущей в согласии с природой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Она невероятна!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Между прочим, Крус стала не только лицом ювелирного бренда, но и соавтором новой коллекции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пенелопа лично создала для Swarovski несколько украшений: серьги, кольца, колье и браслеты. Теперь ей точно будет в чем блистать на фестивалях, вечеринках и премьерах.

Пенелопа не только прекрасна, но и очень талантлива! Вы с нами согласны?

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