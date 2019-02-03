44-летняя Пенелопа Крус снялась в невероятно красивой рекламной кампании Swarovski

Поэтому совсем не удивительно, что ювелирный бренд Atelier Swarovski именно эту актрису избрал лицом своей новой коллекции украшений Весна-Лето 2019.

Пенелопа Крус поделилась на личной страничке в Instagram несколькими кадрами из невероятно красивой фотосессии. Драгоценные камни, использованные при создании украшений, были созданы в творческом ателье Swarovski.

Пенелопе удалось совместить два совершенно разных образа: голливудской дивы и женщины, живущей в согласии с природой.

Она невероятна!

Между прочим, Крус стала не только лицом ювелирного бренда, но и соавтором новой коллекции.

Пенелопа лично создала для Swarovski несколько украшений: серьги, кольца, колье и браслеты. Теперь ей точно будет в чем блистать на фестивалях, вечеринках и премьерах.