Полезные советы для желающих родить после 35

Бросайте курить. Если вы всё ещё не расстались с этой вредной привычкой, то обязательно сделайте это ради своего здоровья и самочувствия будущего малыша, пишет Medikforum. Кроме того, ребёнка может вообще не быть, ведь курение негативно влияет на женскую фертильность. После вдыхания вредные токсины и никотин повреждают фаллопиевы трубы, яичники, а также матку.

Бросайте пить. Хотя механизм, в соответствии с которым алкоголь негативно влияет на женскую фертильность, до сих пор точно не определён, он существует. Многочисленные исследования показывали прямую связь между злоупотреблением спиртными напитками и развитием бесплодия у женщин. Сам по себе алкоголь чреват многими другими проблемами для женского здоровья.

Бросайте кофе. Прием кофеина может задержать процесс зачатия и даже прервать его. Кофе не очень полезен для женщин, которые хотели бы стать мамами, и особенно в солидном возрасте после 35 лет. Следовательно, будет разумней отказаться от употребления кофе.

Здоровое питание. Это превосходное средство, позволяющее натурально увеличить шансы забеременеть после 35 лет. Включайте в рацион больше белков и витаминов, которые естественным образом регулируют гормоны.