Самые полезные продукты для здоровья зубов

Молочные продукты. Они насыщены кальцием, а потому очень полезны для костей и зубов. Не отказывайтесь от употребления молока, йогурта и сыра, если хотите иметь здоровые и крепкие зубы. Кроме того, они также содержат фосфор и белки, которые защищают зубы от кариеса.

Овощи. Такие овощи, как шпинат, сельдерей и морковь, богаты волокнами, они обладают абразивными свойствами, то есть способствуют очищению зубов от разного рода пятен. Более того, овощи стимулируют выработку слюны, которая нейтрализует вредные кислоты в полости рта и обеспечивает кальций и фосфаты для повторной реминерализации.

Фрукты. Богатые клетчаткой фрукты вроде яблок являются превосходным источником витаминов и минералов. Кроме того, фрукты обладают натуральными очищающими свойствами. Наконец, груша считается поставщиком кислоты, которая оказывает нейтрализующее воздействие на поверхность зубов.

Кунжутные семечки. Употребляете кунжут в виде семечек или масла, поскольку этот продукт превосходно избавляет от бактериального налета. Это очень важно для укрепления здоровья полости рта. Кроме этого кунжут способствует исчезновению стрептококковых бактерий из этого налета и из слюны во рту.