Мужчины смеялись над фигурой девушки на пляже, но она нашла достойный ответ им

Парням, которые сегодня показывали на меня пальцем и смеялись, когда я сняла парео, обнажая свою душу (бикини-тело), просто хотела сказать (простите за мое выражение) <...>!

Именно из-за таких, как вы, люди стесняются своего тела.

Из-за таких людей, как вы, женщины стесняются появляться в бикини, укороченном топе или в мини-платье.

Из-за вас люди голодают и вызывают рвоту, чтобы достичь модельной фигуры.

Из-за вас люди круглый год ходят с длинными рукавами, потому что стесняются показать свои руки.

Из-за таких, как вы, люди страдают анорексией, ожирением и булимией, причиняют себе боль и совершают суицид.

Нет, вы не отвечаете за каждый такой случай. Но ДА, вы должны нести ответственность за свои действия.