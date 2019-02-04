Мужчины смеялись над фигурой девушки на пляже, но она нашла достойный ответ им

Многие полные люди не любят свое тело, потому что общество ориентируется на худобу. Рекламные баннеры и ролики призывают нас к снижению веса и удалению лишнего жира. При этом фитнес-блогеры говорят, что если человек толстый, значит, ленивый. Мужчины хотят встречаться с худенькими, чтобы как из журнала. А дамам с лишним весом приходится мириться с принятыми обществом идеалами либо продвигать бодипозитив в массы, пишет Fabiosa. Любви и нормального отношения достойны все. Согласны?
История Шелли Проуэбстел из Новой Зеландии
Шелли Проуэбстел из Новой Зеландии поехала отдыхать на пляж. Возле побережья она решила сделать небольшую фотосессию, поэтому сняла свое парео. Мужчины, которые наблюдали за этой картиной, начали насмехаться над ней. Девушка сделала вид, что не заметила. А вечером она выложила огромный пост в Фейсбук, ответив своим обидчикам.
В соцсетях ее поддержало 54 000 человек лайками и более 16 000 - репостами.
Парням, которые сегодня показывали на меня пальцем и смеялись, когда я сняла парео, обнажая свою душу (бикини-тело), просто хотела сказать (простите за мое выражение) <...>!
Именно из-за таких, как вы, люди стесняются своего тела.
Из-за таких людей, как вы, женщины стесняются появляться в бикини, укороченном топе или в мини-платье.
Из-за вас люди голодают и вызывают рвоту, чтобы достичь модельной фигуры.
Из-за вас люди круглый год ходят с длинными рукавами, потому что стесняются показать свои руки.
Из-за таких, как вы, люди страдают анорексией, ожирением и булимией, причиняют себе боль и совершают суицид.
Нет, вы не отвечаете за каждый такой случай. Но ДА, вы должны нести ответственность за свои действия.
Затем Шелли посоветовала всем задуматься, каковы могут быть последствия того, что вы показали на кого-то пальцем и посмеялись. Ведь кто-то неуверенный в себе может принять это очень близко к сердцу.
Когда парни смеялись над Проуэбстел, она была готова укутаться опять в парео. Но потом она решла, что должна поднять высоко голову и продолжать ходить в бикини дальше.
Кстати, эта же девушка участвовала во флешмобе Januhairy - весь январь не надо было пользоваться бритвой.
Шелли говорит о том, что этот опыт напомнил ей лишний раз, что не нужно судить людей по их внешнему виду. И то, что не следует гнаться за тем, чтобы отвечать чьим-то идеалам и ожиданиям, кроме своих.
А вы поддерживаете девушку, которая считает, что нужно любить себя? Что для вас значит любовь к себе?