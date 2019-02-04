Черты характера альфа-женщины которая всегда будет неотразимой в глазах мужчин

А ведь это не она должна впечатление производить, а нужные мужчины должны идти на всё, лишь бы добиться её внимания. Есть даже специальный термин, которым таких дам обозначают – альфа-женщина. И Joinfo.ua сейчас расскажет вам, что именно отличает её от обычных девушек.

У них нет чёткого плана действия

Если они начинают встречаться с мужчиной, то не продумывают всё заранее, а действуют по ситуации. Это даёт большую гибкость и избавляет от лишних иллюзий по поводу потенциального кавалера. Ведь трезво смотреть на вещи – очень важно, не так ли? А никогда не знаешь, как может повести себя пока что незнакомый мужчина. Так что готовой нужно быть абсолютно ко всему.

Они живут настоящим

То есть – не переживают о прошлом и не особо беспокоятся о будущем. Не секрет, что мужчин очень пугает, если очередная пассия вдруг начинает строить глобальные совместные планы на 10 лет вперёд. А с альфа-женщинами этого можно не опасаться. С ними интересно и хорошо прямо сейчас, а не когда-нибудь потом.

Они остаются загадкой

Это довольно сложно – сочетать некоторую демонстративную легкомысленность и таинственность. Но для альфа-женщины это не составляет труда. Мужчина никогда не сможет разгадать её до конца, но будет постоянно пытаться. Тем интереснее для мужчин и проще для альфа-женщины.

Ей не нужна «вечная любовь»

Дамы, у которых любовь, семья и дети на первом месте, привлекают только определённую категорию мужчин. А альфа-женщина может увлечь любого, просто потому, что с ней интересно. Среди списка её ценностей любовь, конечно, есть, но уж никак не на лидирующих позициях. Скорее, как приятное дополнение при совпадении по всем остальным пунктам.

У неё нет «комплекса Золушки»

Ей не нужен прекрасный принц, который вытащит её из нелюбимой жизни и неподходящего окружения. Скорее, она сама за уши такого принца вытащит, если он её заинтересует как человек. А со своими проблемами она вполне и сама способна справиться.

Она уверена в себе

Это, пожалуй, самое главное отличие альфа-женщины от остальных. Она прекрасно знает свои сильные и слабые стороны, поэтому действует уверенно и редко сомневается без повода. За счёт этого, она прекрасно понимает важность чужих желаний и готова их учитывать, но только в том случае, если и её собственные желания будут уважать. Равные отношения, какими они и должны быть в идеале.

Она не цепляется за мужчину

Потому как прекрасно понимает, что удерживать кого-то - проявлять неуважение в первую очередь к себе. Если люди не сошлись характерами – нет смысла что-то в себе ломать, чтобы это исправить. Лучше найти более подходящий вариант. А альфа-женщина не сомневается, что такие варианты есть.