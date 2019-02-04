Масленица 2019: когда можно печь блины и начинать провожать зиму

А очень тяжело радоваться без "допинга", зная, что именно ожидает в скором и неминуемом будущем. К счастью, в этом году Масленица будет отмечаться довольно поздно – с 18 по 25 февраля, Joinfo.ua. Ну а потом – Великий пост чуть ли не на половину весны.

Что это за праздник - Масленица?

Дело в том, что праздник этот – чисто языческий. Который отменить у христианской церкви ну никак не получилось бы, поэтому пришлось придать ему христианские черты и объявить «подготовкой к Великому Посту». А не получалось его искоренить по нескольким причинам.

Первая – привязка к почитанию Ярила – бога-Солнца. Холодной зимой, когда делать особо нечего, а с каждым днём становится всё холоднее и холоднее – возрождение Бога, который мог всё это дело исправить, было настоящим праздником.

Вторая, не менее важная причина – почитание предков. Дело в том, что блины – основная поминальная еда. И именно почитанию предков и была посвящена первая часть Масляной недели. Именно поэтому их, кстати, и нужно было есть без вилок и ножей - чисто руками. В знак уважения. Это уже потом начали проводить параллели между круглым желтым блином и классической солярной символикой. Просто почитание предков на Руси было развито куда активнее, нежели почитания языческих богов. И бороться с конкретно этой традицией христианская церковь не могла никак. А вот включить её в собственную традицию – это совсем другое дело.

Так почитание предков превратилось в «мясопуст» - неделю подготовки к Великому посту, расслаблению, веселью и праздничных ярмарок. Чтобы потом было проще переносить запрет всего этого в рамках уже классической христианской традиции. Компромисс, так сказать.

Особенности Масленницы

На каждый из дней этого замечательного праздника были свои традиции.