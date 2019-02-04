Масленица 2019: когда можно печь блины и начинать провожать зиму

Масленица – один из самых неоднозначных христианских праздников. Поскольку вроде бы и праздник – отдыхай и веселись, но вслед за ним наступает длинный Великий пост, во время которого не до веселья.
А очень тяжело радоваться без "допинга", зная, что именно ожидает в скором и неминуемом будущем. К счастью, в этом году Масленица будет отмечаться довольно поздно – с 18 по 25 февраля, Joinfo.ua. Ну а потом – Великий пост чуть ли не на половину весны.
Что это за праздник - Масленица?
Дело в том, что праздник этот – чисто языческий. Который отменить у христианской церкви ну никак не получилось бы, поэтому пришлось придать ему христианские черты и объявить «подготовкой к Великому Посту». А не получалось его искоренить по нескольким причинам.
Первая – привязка к почитанию Ярила – бога-Солнца. Холодной зимой, когда делать особо нечего, а с каждым днём становится всё холоднее и холоднее – возрождение Бога, который мог всё это дело исправить, было настоящим праздником.
Вторая, не менее важная причина – почитание предков. Дело в том, что блины – основная поминальная еда. И именно почитанию предков и была посвящена первая часть Масляной недели. Именно поэтому их, кстати, и нужно было есть без вилок и ножей - чисто руками. В знак уважения. Это уже потом начали проводить параллели между круглым желтым блином и классической солярной символикой. Просто почитание предков на Руси было развито куда активнее, нежели почитания языческих богов. И бороться с конкретно этой традицией христианская церковь не могла никак. А вот включить её в собственную традицию – это совсем другое дело.
Так почитание предков превратилось в «мясопуст» - неделю подготовки к Великому посту, расслаблению, веселью и праздничных ярмарок. Чтобы потом было проще переносить запрет всего этого в рамках уже классической христианской традиции. Компромисс, так сказать.
Особенности Масленницы
На каждый из дней этого замечательного праздника были свои традиции.
- Понедельник – «Встреча». В этот день как раз нужно надо было начинать готовить блины, а также делать ледяные горки, чтобы с них можно было кататься.
- Вторник – «Заигрыши». А кататься можно было только со вторника. Причём молодые люди, которые испытывали друг к другу симпатию, обязательно должны были скатываться вместе, держась за руки. Не «разорвётся связь» - значит всё у них хорошо будет.
- Среда – «Лакомки». В этот день зятья были обязаны прийти в гости к родителям жены. Тёщиных блинов отведать.
- Четверг – «Широкий разгул». Активные гуляния, катания на упряжках и с горок, ярмарки, молодецкие соревнования. Даже кулачный бой стенка на стенку, если были желающие. А они уже были – алкоголь во время Масленицы разрешен.
- Пятница – «Тёщины блины». А в этот день уже тёщи приходили проверить блины, которые готовили их невестки.
- Суббота – «Золовкины посиделки». В гости приглашались сёстры мужа. Опять же, для дегустации блинов.
- Воскресенье – «Прощенное воскресенье». В этот день стоило просить прощение у всех, кого только можно было. И самим пытаться всех прощать. Это нужно было для того, чтобы вступить в Великий Пост не отягощёнными злобой и обидами. Так просто проще подготовить своё сознание к действительно великому празднику – Пасхе.