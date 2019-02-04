Умиравшую от анорексии девушку весом 29 кг изменил до неузнаваемости один продукт

Давно доказано, что расстройство пищевого поведения - серьезное заболевание, которое невозможно вылечить лекарствами и уколами и которое нередко приводит к летальному исходу. Этой девушке, находившейся на грани жизни и смерти, случайно удалось найти неожиданный способ, который помог ей побороть анорексию и не просто выжить, но и преобразиться до неузнаваемости, пишет Rus.tvnet.
Порой в погоне за идеальным весом молодые девушки переходят черту, когда их желание похудеть становится причиной анорексии - психического расстройства, сопровождающегося отказом от еды.
Больным требуется помощь врачей и специальное питание, однако, увы, спасти их удается не всегда. Поэтому то, что произошло с 21-летней жительницей Англии, можно назвать настоящим чудом, ведь ей помогло справиться с недугом совершенно неожиданное средство, сообщает издание Mirror.
Энни Уиндли из Дербишира начала страдать анорексией, когда ей было 15 лет.
Девушка очень хотела всегда оставаться стройной, поэтому решила считать калории и отказаться от углеводов, мяса и молочных продуктов.
Если она хотя бы находилась в одной комнате с едой, ее трясло и начинались истерики.
В течение пяти лет Энни выживала, питаясь лишь одним тостом с джемом в день. В итоге к 20 годам она весила менее 30 килограммов.
Девушка была на грани смерти, ее несколько раз госпитализировали, возникла серьезная угроза сердечного приступа.
К счастью, одна случайность все изменила.
Как-то в октябре 2017-го целый день Энни безумно хотелось шоколада, и под вечер она все-таки сдалась и съела конфету.
Когда же утром, встав на весы, девушка обнаружила, что ее вес не изменился ни на грамм, она поняла, что еда - это не так страшно.
Через два года после этого Энни уже смогла полноценно питаться.
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"Я хотела бы вернуться назад, чтобы остановить себя, - признается Уиндли. - Мне становится грустно, когда я осознаю, сколько времени потратила впустую".
Сейчас Энни весит 45 килограммов и чувствует себя чудесно. Она ест здоровую пищу, занимается спортом, а еще - ведет страницу в Instagram, где рассказывает подписчикам о своем восстановлении.