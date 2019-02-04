«Макияж без макияжа» и другие тренды в макияже, которые легко повторить дома

Чего ожидать

Матовые оттенки, несомненно остаются классикой жанра. Однако заметно, как постепенно на первый план выходят блестящие структуры. Яркие брови, румянец, разнообразные стрелки – в этом году у вас есть отличная возможность вспомнить былое и вытащить из-под подушки мерцающие тени всех цветов. 2019 призывает всех сиять как бриллианты – а почему бы и нет?

1. Макияж без макияжа

Глянцевая кожа сводила многих с ума в прошлом году – и уверенно продолжает свой путь сейчас. Для начала стоит очистить кожу, используя мягкий гель для умывания. Увлажните лицо при помощи сыворотки или крема и нанесите BB-крем. Синяки под глазами можно замаскировать консилером, а на брови нанести специальный гель. Последний штрих – нанесение хайлайтера на ямочку над губой, скулы и крылья носа. Такой мэйк выглядит очень естественно и свежо, и не требует особых затрат времени.

2. Стрелки

Ах, эти стрелки, разбивающие сердца! В этом году у представительниц прекрасного пола прибавилось оружия в арсенале. Что касается выбора – полагайтесь исключительно на собственный вкус. Визажисты советуют вдохновляться геометрией и графикой, а особо смелым обратить внимание на стрелки насыщенного изумрудного цвета.

3. Внутренняя подводка

Техника выполнения очень проста: берем черный карандаш или подводку, проходимся по нижнему веку, аккуратно растушевывая, - и соблазнительный вечерний макияж готов.

4. Блестящие тени

Если хочется сиять как бриллианты в небе – смело отправляйтесь за палеткой мерцающих теней. Их можно сочетать с матовыми, а можно использовать соло, ностальгируя по 70-м.

5. Коричневые губы

“Уж ностальгировать, так ностальгировать!” – решили визажисты и смело предложили еще один тренд, на этот раз – из 90-х. Вот здесь любительницы матового смогут слегка передохнуть и насладиться классикой жанра.

6. Глянцевые губы

А вот этот тренд наверняка придется по душе семейству Кардашьян. Достаточно иметь под рукой блеск с любимым цветом – и вы становитесь обладательницей соблазнительного мэйка.

7. Румяна

Персиковый – хит сезона, и с этим не поспоришь. В этом году румяна должны быть везде – на яблочках щек, носу, скулах и даже под глазами. Такой эффект освежает кожу, делает ее визуально нежнее.