Эту пиццу можно приготовить за 20 минут и съесть, даже если вы на диете

У многих соблюдение диеты ассоциируется с отказом от любимой еды. Однако то, что вы пытаетесь сбросить вес, еще не означает, что вы не должны наслаждаться вкусной едой. Тем более, что существует пицца, которую вы можете приготовить всего за 20 минут и не переживать о лишних килограммах, пишет Fabiosa.
Вегетарианская безглютеновая пицца с песто
Вам понадобятся:
- 1 тонкая основа для пиццы;
- 3-4 столовые ложки песто и зеленого миндаля;
- 3-4 тонко нарезанных грибов;
- 4-5 помидора черри;
- несколько тонких ломтиков красного лука.
Разогрейте духовку до 190 ℃. Раскатайте тесто, оставляя небольшие границы по краю. Смажьте соусом песто и выложите ингредиенты. Выложите пиццу на противень и выпекайте около 8-10 минут. Если выпекать блюдо на специальном камне, оно будет более ароматным и хрустящим. Также можно по желанию добавлять другие овощи.
Энергетическая ценность этой вкуснятины – всего 239 Ккал, поэтому можно смело включать блюдо в список диетических и не боятся подпортить фигуру. Вегетарианская пицца разнообразит ваш рацион и позволит спать спокойно.
Как видите, худеть можно не только полезно, но и вкусно.