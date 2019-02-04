Эту пиццу можно приготовить за 20 минут и съесть, даже если вы на диете

У многих соблюдение диеты ассоциируется с отказом от любимой еды. Однако то, что вы пытаетесь сбросить вес, еще не означает, что вы не должны наслаждаться вкусной едой. Тем более, что существует пицца, которую вы можете приготовить всего за 20 минут и не переживать о лишних килограммах, пишет Fabiosa.