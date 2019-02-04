Семь токсичных ингредиентов для ухода за кожей, которые негативно влияют на ее состояние

Почему стоит смотреть на состав

Наша кожа впитывает до 60% того, что на нее наносится. Не все элементы действуют сразу, однако со временем они могут накопиться в клетках и нанести ущерб. Кроме того, некоторые вещества добавляются в косметические продукты не из-за эффективности, а из-за доступности и дешевой цены. Поэтому внимательно присмотритесь – возможно, именно в вашем средстве находится химическое вещество, способное нанести вред коже.

Алюминий

Чаще всего этот химический элемент встречается в составе антиперспирантов. Алюминий считается опасным нейротоксином, и многие ученые пытались найти связь между использованием дезодоранта и возникновением болезни Альцгеймера. Также было замечено, что вещество может способствовать развитию раковых клеток в молочной железе и негативно влиять на работу почек.

Свинец

Чаще всего встречается в помаде, так как способен улучшать ее цвет. Опасный элемент можно найти и в некоторых зубных пастах. Свинец особо опасен для женского организма, так как может вызвать бесплодие, снижение фертильности и включить на полную гормон стресса.

Минеральные масла

“А чем же могут навредить обычные масла? Они же приносят пользу!”, - скажете вы. Однако не стоит путать минеральное с кокосовым, миндальным и другими маслами. Это побочный продукт производства нефти, и он вызывает загрязнение пор и акне кожи.

Лаурилсульфаты натрия

Это вещество, помогающее средствам пениться, расщеплять жир и удалять грязь с кожи. Поэтому его применяют при производстве моющей косметики: шампуня, геля для душа и других. Этот элемент не вреден, как предыдущие, однако и небезопасен, так как он сушит кожу и может вызывать раздражения.

Парабены

Сейчас можно часто встретить косметические средства с надписью “0 % парабенов”. Изначально использовались в средствах для подавления роста микробов в косметике. Все изменилось 10 лет назад, когда исследователи начали активно изучать вещество и пришли к выводу, что оно ускоряет рост раковых клеток.

Как себя обезопасить

В наше время появилось множество косметических бутылочек, создатели которых уверяют, что они органические и абсолютно безопасны. Но перед тем, как запасаться новым средством, запомните несколько важных советов.

Даже если на продукте написано, что он органический, не поленитесь почитать состав. Всегда есть лазейки, однако именно список использованных элементов поможет вам принять окончательный выбор. Если видите в составе такие вещества, как вазелин, минеральное масло, парафин, полиэтиленгликоль или полисорбаты – отложите тюбик в сторону. Все это – побочные продукты из сырой нефти, которые часто используют из-за их дешевизны. Старайтесь избегать товаров с отдушкой и навязчивыми ароматизаторами. Они не только вызывают аллергию, но и влияют на нервную систему. 4. Не следует полагаться и на косметику из натуральных продуктов, так как некоторые из них могут вызвать аллергические реакции. Перед тем, кка использовать такую косметику, следует ее протестировать на маленьком участке кожи.