Раз в неделю нужно плакать для снятия стресса

Если не стесняться плакать раз в неделю, это поможет человеку защититься от стресса и улучшить отношения с родственниками и коллегами. С такой концепцией выступает японский ученый Хидфуми Йошида, посвятивший много лет исследованиям об эффекте плача.

Слезы принято оценивать как признак моральной слабости. Но это не так. Слезы, прежде всего, - один из физиологических механизмов регуляции, заложенный в организм природой и способствующий стабилизации в состоянии организма, утверждает ученый.

По словам Хидфуми Йошида, люди, которые позволяют себе плакать раз в неделю, быстрее тех, кто не считает нужным плакать, справляются с возникающим в их жизни стрессом - они лучше разрешают конфликты в семье и на работе. В связи с этим «плаксы» быстрее продвигаются по карьерной лестнице.

«С помощью плача организм избавляется от токсинов, гормона стресса, и других нежелательных веществ, которые могут выделяться организмом во время стресса. В этом плане слезы защищают не только психику, но и физическое здоровье», - убежден ученый.

Попытки сдерживаться и не плакать являются стрессом для организма, добавил Йошида. Привычка загонять тяжелые переживания глубоко внутрь, чтобы не плакать, может приводить к развитию расстройств нервной системы, гипертонии, язвенной болезни желудка, колитов и сердечно-сосудистых заболеваний.