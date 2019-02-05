В блестящем мини Кристи Бринкли в свои 65 выглядит на 30! В чем ее секрет?

Многие женщины со всего мира доказывают, что у красоты нет возраста! Супермодели 90-х Кристи Бринкли уже давно за 18, но актриса до сих пор обожает демонстрировать роскошную фигуру и невероятно моложавое лицо, пишет Fabiosa.ru. И на свой день рождения красавица в очередной раз сразила наповал эффектным выходом в свет.
20 февраля Кристи исполнилось 65 лет. За два дня до знаменательной даты модель вместе с друзьями и семьей посетила мероприятие, организованное Ultherapy. Для выхода в свет Бринкли выбрала изумительное мини-платье цвета металлик с пайетками. Аутфит красотки дополнил легкий вариант голливудских локонов и ярко-красная помада.
Первой Кристи поздравила ее 33-летняя дочь Алекса, с которой они выглядят как сестры, а не как мать с дочерью.
Следует заметить, что в свои 65 модель выглядит максимум на 35. В чем же секрет красоты Кристи?
Бег
Красотка обожает бег, однако из-за травм ей пришлось отказаться от интенсивной тренировки. Вместо этого Кристи часто гуляет по пляжу, разминаясь и делая легкие упражнения.
Домашние тренировки
Никто не отменял домашних занятий, которые могут быть не менее эффективными. У Кристи есть специальный тренажер, на котором модель занимается согласно схемы, которую она разработала сама.
Диета
Уже не одно десятилетие модель является убежденной вегетарианкой. В холодильнике у Кристи всегда есть запас зелени, бобовых, фруктов и арахисовая паста. Кроме того, для перекусов Бринкли запасается тыквенными хлебцами, орехами и изюмом. Но порой Кристи позволяет себе съесть кусочек черного шоколада.
Строгие тренеры
Порой очень сложно заставить себя правильно заниматься. Бринкли утверждает, что за свои стройные ножки она должна благодарить строгих тренеров с режимом сержанта.
Улыбка
Свежесть лица модель сохраняет с помощью сбалансированной диеты и безоперационного лифтинга кожи. Но секретным оружием красотки является улыбка, которая не только располагает людей, но и служит отличной профилактикой морщин.
От всей души поздравляем Кристи и восхищаемся ей! Ее пример еще раз доказывает, что у молодости нет временных рамок, и не стоит постоянно оглядываться на цифры, лучше наслаждаться жизнью и верить в свои силы в любом возрасте.