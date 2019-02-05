В блестящем мини Кристи Бринкли в свои 65 выглядит на 30! В чем ее секрет?

20 февраля Кристи исполнилось 65 лет. За два дня до знаменательной даты модель вместе с друзьями и семьей посетила мероприятие, организованное Ultherapy. Для выхода в свет Бринкли выбрала изумительное мини-платье цвета металлик с пайетками. Аутфит красотки дополнил легкий вариант голливудских локонов и ярко-красная помада.

Первой Кристи поздравила ее 33-летняя дочь Алекса, с которой они выглядят как сестры, а не как мать с дочерью.

Следует заметить, что в свои 65 модель выглядит максимум на 35. В чем же секрет красоты Кристи?

Бег

Красотка обожает бег, однако из-за травм ей пришлось отказаться от интенсивной тренировки. Вместо этого Кристи часто гуляет по пляжу, разминаясь и делая легкие упражнения.

Домашние тренировки

Никто не отменял домашних занятий, которые могут быть не менее эффективными. У Кристи есть специальный тренажер, на котором модель занимается согласно схемы, которую она разработала сама.

Диета

Уже не одно десятилетие модель является убежденной вегетарианкой. В холодильнике у Кристи всегда есть запас зелени, бобовых, фруктов и арахисовая паста. Кроме того, для перекусов Бринкли запасается тыквенными хлебцами, орехами и изюмом. Но порой Кристи позволяет себе съесть кусочек черного шоколада.

Строгие тренеры

Порой очень сложно заставить себя правильно заниматься. Бринкли утверждает, что за свои стройные ножки она должна благодарить строгих тренеров с режимом сержанта.

Улыбка

Свежесть лица модель сохраняет с помощью сбалансированной диеты и безоперационного лифтинга кожи. Но секретным оружием красотки является улыбка, которая не только располагает людей, но и служит отличной профилактикой морщин.