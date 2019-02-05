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  • Мисс Россия показала сногсшибательную фигуру на восьмом месяце беременности и рассказала, как держит себя в форме

Мисс Россия показала сногсшибательную фигуру на восьмом месяце беременности и рассказала, как держит себя в форме

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Виктория Лопырева

ФОТО: Instagram

Беременность, несомненно, красит женщину, окрыляет и наполняет светом изнутри. Но гормональные скачки и аппетит могут привести к лишнему весу, чего очень опасаются будущие мамы. Российская модель Виктория Лопырева находится на 8-м месяце, но она отлично знает, что помогает быть в прекрасной форме, пишет Fabiosa.

Фигура Виктории настолько изящная, что до 8-го месяца она могла бы вполне успешно скрывать свою беременность. Виктория рассказывала, что во время переезда в Москву она набрала 10 кг из-за огромного стресса и переживаний. Чтобы не сильно поправляться во время беременности, Лопырева следовала самым обычным правилам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Много воды

В первые месяцы модель активно работала послом FIFA и готовилась к защите диплома, поэтому постоянно была в разъездах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Eсть и спать было просто некогда, зато я пила много воды — это хорошая привычка.

Новый рацион

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам Виктории, она постоянно не могла понять, чего именно ей хочется, ей казалось, что многие продукты будут просто неуместными. Обычный рацион состоял из каш, фруктов, супов и салатов, но модель решила отказаться от сырых продуктов, а также обратила внимание на кокосовую воду.

Физические упражнения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Чтобы тело оставалось в тонусе, Виктория занялась плаванием, стала много ходить пешком и приобрела специальные средства от растяжек. С помощью масел Виктория делает массаж, который помогает делать кожу более эластичной.

Любовь к своему телу

И без этого никак. Виктория Лопырева советует следить за фигурой, но не переусердствовать и стараться любить свое тело в любом виде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лишний вес никого не красит, и, когда ты набираешь 10 кг, то меняется даже лицо. Я этого не замечала, чувствовала себя прекрасно и, кстати, отбоя от женихов не было. Это я, девочки, к тому, что не только идеальные формы привлекают мужчин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кстати, беременность красотки стала причиной многих домыслов и сплетен в прессе. Долгое время отцовство приписывали то Николаю Баскову, то Виталию Мутко – бывшим партнерам Виктории. Однако модель развеяла слухи, представив СМИ настоящего возлюбленного – бизнесмена Игоря Булатова, который ради отношений с Викторией ушел из семьи.

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