Мисс Россия показала сногсшибательную фигуру на восьмом месяце беременности и рассказала, как держит себя в форме

Фигура Виктории настолько изящная, что до 8-го месяца она могла бы вполне успешно скрывать свою беременность. Виктория рассказывала, что во время переезда в Москву она набрала 10 кг из-за огромного стресса и переживаний. Чтобы не сильно поправляться во время беременности, Лопырева следовала самым обычным правилам.

Много воды

В первые месяцы модель активно работала послом FIFA и готовилась к защите диплома, поэтому постоянно была в разъездах.

Eсть и спать было просто некогда, зато я пила много воды — это хорошая привычка.

Новый рацион

По словам Виктории, она постоянно не могла понять, чего именно ей хочется, ей казалось, что многие продукты будут просто неуместными. Обычный рацион состоял из каш, фруктов, супов и салатов, но модель решила отказаться от сырых продуктов, а также обратила внимание на кокосовую воду.

Физические упражнения

Чтобы тело оставалось в тонусе, Виктория занялась плаванием, стала много ходить пешком и приобрела специальные средства от растяжек. С помощью масел Виктория делает массаж, который помогает делать кожу более эластичной.

Любовь к своему телу

И без этого никак. Виктория Лопырева советует следить за фигурой, но не переусердствовать и стараться любить свое тело в любом виде.

Лишний вес никого не красит, и, когда ты набираешь 10 кг, то меняется даже лицо. Я этого не замечала, чувствовала себя прекрасно и, кстати, отбоя от женихов не было. Это я, девочки, к тому, что не только идеальные формы привлекают мужчин.