Почему голодание не сделает вас худее и другие распространенные ошибки в диете, которые вы могли совершать

Но все не так просто! У диетологов есть даже специальный термин для такого резкого похудения - краш-диета. И, как вы уже догадались, она может принести куда больше вреда, чем пользы, пишет Fabiosa. Рассказываем - почему.

Вы даже можете набрать вес

Высокий метаболизм является ключом к похудению, но резкая усиленная диета может привести к снижению уровня метаболизма. При экстремальной диете распад мышц гораздо больше, чем при длительном подходе. Меньше мышц снижает уровень метаболизма, а количество калорий, которые вы сжигаете во время отдыха, в конечном итоге может привести к увеличению веса.

Это может пагубно повлиять на кишечник

Вы полностью изменили свое питание или и вовсе почти не едите, что и приводит к тому, что стул становится нерегулярным, могут возникнуть проблемы с запором или наоборот - с расстройством.

Это может плохо отразиться на вашей коже

Отказавшись от многих продуктов, вы также отказываетесь и от витаминов, которые необходимы вашим ногтям, волосам, коже. Поэтому, обнаружив прыщи на лице или сухость кожи, не стоит удивляться.

Это может вызвать проблемы с сердцем

Во-первых, если у вас изначально есть с ним проблемами, то ни о каких радикальных диетах и речи быть не может. О любых подобных решениях нужно консультироваться с врачом. Во-вторых, диета, конечно, может снизить артериальное давление и уровень холестерина, но также может и пагубно повлиять на сердце в результате повышения уровня жировых отложений.

Это может вызвать производство кетонов

При низком содержании углеводов ваш организм может начать расщеплять жирные кислоты с образованием кетонов. Конечно, это может привести к тому, что вы сбросите несколько кг, но есть и побочные эффекты, включая тошноту, неприятный запах изо рта и проблемы с печенью или почками.

Это может ослабить иммунную систему

Опять же, отказ от витаминов, минералов и других питательных веществ приводит к тому, что ваш организм остается без важных полезных элементов. Это, в свою очередь, и может ослабить иммунную систему. Нельзя исключать из своего рациона полезные жиры. Они необходимы!

Это может привести к эмоциональному стрессу

Краш-диета может привести к серьезному стрессу для организма. Более того, такие радикальные диеты могут привести к выбросу кортикостерона из мозга, что предрасполагает к повышенному уровню стресса, раздражительности и риску депрессии.