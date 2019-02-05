Яйца содержат в себе много полезных для здоровья и организма микроэлементов: в них есть хорошо усвояемый белок, чрезвычайно полезный для глаз, кожи и сердца лютеин, важнейшие для защиты от преждевременного старения витамины A, D и E, пишет Medikforum. Но можно ли есть яйца каждый день без всяких условий, ведь в них, помимо прочего, еще и много жира?
На вопрос о том, можно ли есть яйца каждый день, на страницах прессы ответил врач-эндокринолог, диетолог Вадим Крылов. По словам врача, без опасений можно съедать семь яиц в неделю.
«В последнее время говорят, что в неделю можно съедать 12 штук. Но пока это точно не подтверждено. Так что норма - одно яйцо на завтрак или на обед каждый день», - пояснил эксперт.
Вместо одного ежедневного яйца, по словам диетолога, можно дважды в неделю готовить на завтрак яичницу из 3 яиц на завтрак. В вечернее время яичницу лучше не есть. Врач отметил, что после такого блюда, съеденного на ночь, «жир будет бродить в кишечнике, а это плохо для сна».
Некоторые научные исследования показывают, что употреблять куриные яйца не просто можно есть каждый день – это дает вполне определенные оздоровительные эффекты. Журнал Heart публиковал данные, полученные китайскими и британскими специалистами и свидетельствующие о том, что привычка есть яйца полезна для здоровья органов сосудистой системы. Употребление одного яйца в день снижает риск инсульта на 26%, установили исследователи.