Яйца содержат в себе много полезных для здоровья и организма микроэлементов: в них есть хорошо усвояемый белок, чрезвычайно полезный для глаз, кожи и сердца лютеин, важнейшие для защиты от преждевременного старения витамины A, D и E, пишет Medikforum. Но можно ли есть яйца каждый день без всяких условий, ведь в них, помимо прочего, еще и много жира?