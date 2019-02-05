В моду вошли платье-пуховик и шуба с татуировками

Платье-пуховик

Мы вместе с читателями пришли к выводу, что горнолыжный костюм с мембраной греет даже в Сибири, но выглядит не слишком эстетично, особенно, если ты собралась в какое-то культурное место вроде театра, пишет Lady.mail.

Бренд Moncler уже решил все наши проблемы: теперь можно оставаться в тепле, не переставая быть леди. Полюбуйся: синее платье-пуховики от Пьерпаоло Пиччоли, креативного директора Valentino, — это практически наряд для красной дорожки где-то в Антарктике!

Правда, кое-что опять не учли: ручки-то замерзнут в этом роскошестве без рукавов. Придется сверху надевать еще и пуховик с перчатками до локтя — бренд все продумал и выпустил сразу все необходимые аксессуары.

Шуба в татуировках