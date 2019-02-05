В моду вошли платье-пуховик и шуба с татуировками

Впереди еще целый месяц зимы и дизайнеры на этот раз угодили всем: и любителям синтетики, и тем, кто отдает предпочтение натуральному меху. Приготовься удивиться.
Платье-пуховик
Мы вместе с читателями пришли к выводу, что горнолыжный костюм с мембраной греет даже в Сибири, но выглядит не слишком эстетично, особенно, если ты собралась в какое-то культурное место вроде театра, пишет Lady.mail.
Бренд Moncler уже решил все наши проблемы: теперь можно оставаться в тепле, не переставая быть леди. Полюбуйся: синее платье-пуховики от Пьерпаоло Пиччоли, креативного директора Valentino, — это практически наряд для красной дорожки где-то в Антарктике!
Правда, кое-что опять не учли: ручки-то замерзнут в этом роскошестве без рукавов. Придется сверху надевать еще и пуховик с перчатками до локтя — бренд все продумал и выпустил сразу все необходимые аксессуары.
Шуба в татуировках
Эта вещица сразу для тех, кто симпатизирует натуральному меху и боится сделать татуировку на собственном теле. Белоснежное норковое пальто от бренда «Меха Екатерина» с куполами, солнцем и узнаваемыми тюремными надписями вроде «Север» и «Кто понял жизнь — тот не спешит», «Береги любовь, цени свободу».