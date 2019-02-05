Очень страшно: пять видов обуви, которые травмируют твои ноги по мнению врача

На (высоком) каблуке

Безусловно, больше всего вредит опорно-двигательной системе высокий каблук. И не важно, за сколько ты купила эти туфли. Дорогая обувь часто позиционируется как безвредная или даже полезная. Но это всего лишь маркетинговая уловка, призванная «заглушить совесть» женщин, готовых расстаться с кругленькой суммой ради очередной пары башмаков.

Самыми вредными считаются туфли на каблуке свыше 6 см. Их носят достаточно часто: около 10% женщин надевают такие туфли больше трех раз в неделю. Причем каждая третья обладательница подобной обуви минимум один раз падала и получала травму. Это может случиться на скользкой поверхности, при попадании каблука в щель пола или эскалатора. Иногда женщина просто теряет равновесие из-за усталости в ногах.

В первую очередь страдают стопы. Высокие каблуки увеличивают нагрузку на стопы в 5 раз и более, причем несложно догадаться, что чем выше каблук, тем сильнее перегружаются пальцы. Это чревато следующими проблемами:

плоскостопие;

вальгусная деформация первого пальца стопы;

мозоли и натоптыши.

Если долго носить высокие каблуки, можно повредить ахиллово сухожилие, оно укорачивается и теряет эластичность, а это увеличивает риск травм.

Другие проблемы, которые ассоциируются с таким видом обуви:

сокращение икроножной мышцы;

боли в пояснице (каждый сантиметр каблука увеличивает осевую нагрузку на позвоночник на 5—10 кг);

боли в шее и нарушение кровоснабжения головного мозга в связи со спазмом мышц шеи и сдавливанием вертебральных артерий;

варикозное расширение вен.

Ну и совсем страшное: статистика показывает, что у женщин, которые часто ходят на каблуках, выше риск нарушения положения матки. Может развиться ее загиб, а это уже чревато проблемами с фертильностью или хроническим тазовым болевым синдромом.

Со скользкой подошвой

Запомни главное: подошва должна иметь рельеф, иначе она будет слишком скользкой. Такую обувь категорически запрещено носить зимой, когда погода непредсказуема. Даже если ты уходишь на работу по сухому асфальту, то домой можешь возвращаться вечером уже по снегу или гололеду.

Но и летом тебя в туфлях со скользкой подошвой подстерегают опасности: упасть можно на мокром асфальте, недавно вымытом полу. Если обувь очень скользкая, травму в результате падения можно получить даже на сухом паркете или линолеуме — виной этому плохое сцепление подошвы с полом.

С узким носком

Если ты заботишься о здоровье своих ног, то твой вариант — туфли с широким носком. Узкий — основная причина вальгусной деформации первого пальца стопы, это когда первый сустав искривляется, изгибается внутрь. Ну а дальше — как по маслу — первый палец стопы травмирует второй, со временем болезнь усугубляется, возникают постоянные воспаления. Повернуть патологический процесс вспять невозможно — лечение будет лишь хирургическое. А ведь все начиналось с неудобных туфель.

На платформе

Если платформа ровная, она нарушает естественные движения стопы при ходьбе. Результат — утомление мышц, возрастание нагрузки на суставы. Звучит не очень страшно, но вот тебе более глобальные последствия: страдает голеностопный и коленный сустав, может развиваться варикоз. Если ты любишь обувь на платформе, она должна быть скошенной, а не прямой.

С тонкой подошвой