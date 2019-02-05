Вт, 5.02.2019
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Рулет без выпечки «Баунти»: готовим на скорую руку

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Рулет без выпечки «Баунти»

ФОТО: Instagram

Рулет без выпечки не зря получил такое свое название – «Баунти».

Приготовленный на скорую руку десерт с кокосовой начинкой очень напоминает по вкусу всем известный шоколад. Только рулет еще нежнее и вкуснее, да и вредных ингредиентов не содержит: поэтому им можно побаловать даже маленьких сладкоежек, пишет Allourworld.info. Шоколадное тесто из печенья и нежная начинка – это настолько идеально сочетается, что каждый кусочек десерта буквально тает во рту. Невозможно остановиться до тех пор, пока на тарелке не останется даже крошек.

Состав продуктов

  • 300 грамм шоколадного печенья;
  • 150 грамм сливочного масла;
  • сто грамм кокосовой стружки;
  • одна столовая ложка какао порошка;
  • три столовых ложки сахарной пудры.

Для сиропа

  • 120 миллилитров воды;
  • 3 столовые ложки сахарного песка.

Пошаговый процесс приготовления

  1. Шоколадное печенье необходимо измельчить в крошку. Сделать это можно разными способами: воспользоваться блендером, прокрутить через мясорубку, положить в пакет и растолочь скалкой или толкушкой.
  2. Перекладываем крошку в глубокую миску.
  3. Добавляем в печенье одну столовую ложку порошка какао. Кстати, использовать можно и светлое печенье, только какао надо будет добавить две столовые ложки.
  4. В стакан нальем горячую воду (половину стакана), добавим три столовых ложки сахарного песка и перемешаем. Дождемся, пока сахар полностью растворится.
  5. Воду вливаем в крошку печенья небольшими порциями, каждый раз тщательно перемешивая.
  6. Получается однородное мягкое тесто. Убираем его и в миску и отставляем в сторону.
  7. Теперь необходимо подготовить начинку. В отдельную посуду выкладываем мягкое сливочное масло, комнатной температуры.
  8. Масло тщательно разминаем вилкой, добавляем сахарную пудру и кокосовую стружку.
  9. Все растираем вилкой до однородности – и начинка готова.
  10. Стол застилаем пищевой пленкой, выкладываем на нее тесто и раскатываем скалкой.
  11. Должен получиться прямоугольный пласт, толщиной примерно 5 миллиметров.
  12. Распределяем по всей поверхности теста кокосовую начинку, не доходя до краев примерно один сантиметр.
  13. Помогая себе пленкой, сворачиваем все вместе в длинный рулет: то есть закручиваем в длину, а не в ширину.
  14. Заворачиваем рулет в ту же пленку, на которой делали его, отправляем в холодильник на пару часов.
  15. Затем нарезаем на порционные кусочки и подаем на стол.

Приятного чаепития.

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