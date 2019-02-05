Рулет без выпечки «Баунти»: готовим на скорую руку

Рулет без выпечки не зря получил такое свое название – «Баунти».
Приготовленный на скорую руку десерт с кокосовой начинкой очень напоминает по вкусу всем известный шоколад. Только рулет еще нежнее и вкуснее, да и вредных ингредиентов не содержит: поэтому им можно побаловать даже маленьких сладкоежек, пишет Allourworld.info. Шоколадное тесто из печенья и нежная начинка – это настолько идеально сочетается, что каждый кусочек десерта буквально тает во рту. Невозможно остановиться до тех пор, пока на тарелке не останется даже крошек.
Состав продуктов
- 300 грамм шоколадного печенья;
- 150 грамм сливочного масла;
- сто грамм кокосовой стружки;
- одна столовая ложка какао порошка;
- три столовых ложки сахарной пудры.
Для сиропа
- 120 миллилитров воды;
- 3 столовые ложки сахарного песка.
Пошаговый процесс приготовления
- Шоколадное печенье необходимо измельчить в крошку. Сделать это можно разными способами: воспользоваться блендером, прокрутить через мясорубку, положить в пакет и растолочь скалкой или толкушкой.
- Перекладываем крошку в глубокую миску.
- Добавляем в печенье одну столовую ложку порошка какао. Кстати, использовать можно и светлое печенье, только какао надо будет добавить две столовые ложки.
- В стакан нальем горячую воду (половину стакана), добавим три столовых ложки сахарного песка и перемешаем. Дождемся, пока сахар полностью растворится.
- Воду вливаем в крошку печенья небольшими порциями, каждый раз тщательно перемешивая.
- Получается однородное мягкое тесто. Убираем его и в миску и отставляем в сторону.
- Теперь необходимо подготовить начинку. В отдельную посуду выкладываем мягкое сливочное масло, комнатной температуры.
- Масло тщательно разминаем вилкой, добавляем сахарную пудру и кокосовую стружку.
- Все растираем вилкой до однородности – и начинка готова.
- Стол застилаем пищевой пленкой, выкладываем на нее тесто и раскатываем скалкой.
- Должен получиться прямоугольный пласт, толщиной примерно 5 миллиметров.
- Распределяем по всей поверхности теста кокосовую начинку, не доходя до краев примерно один сантиметр.
- Помогая себе пленкой, сворачиваем все вместе в длинный рулет: то есть закручиваем в длину, а не в ширину.
- Заворачиваем рулет в ту же пленку, на которой делали его, отправляем в холодильник на пару часов.
- Затем нарезаем на порционные кусочки и подаем на стол.
Приятного чаепития.