Рулет без выпечки «Баунти»: готовим на скорую руку

Приготовленный на скорую руку десерт с кокосовой начинкой очень напоминает по вкусу всем известный шоколад. Только рулет еще нежнее и вкуснее, да и вредных ингредиентов не содержит: поэтому им можно побаловать даже маленьких сладкоежек, пишет Allourworld.info. Шоколадное тесто из печенья и нежная начинка – это настолько идеально сочетается, что каждый кусочек десерта буквально тает во рту. Невозможно остановиться до тех пор, пока на тарелке не останется даже крошек.